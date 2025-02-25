Налоговый консультант рассказала про штрафы при продаже квартиры

«Штраф за неуплату налога предусмотрен в п. 1 ст. 122 НК РФ и по-прежнему составляет 20% от суммы неуплаченного налога. Если действия по неуплате налога были совершены налогоплательщиком умышленно, штраф будет вдвое выше, т.е. 40%. И этот повышенный размер штрафа также введен давно и действует уже много лет», — объяснила она.
По словам юриста, с 2025 года увеличились не штрафы, а ставки НФДЛ, используемые при расчете налога с доходов от продажи имущества. Прежде такие доходы облагались по единой ставке — 13% независимо от суммы сделки. Теперь ставка НДФЛ зависит от того, какую сумму облагаемого дохода от продажи недвижимости в целом за год получит гражданин. Если она в пределах 2,4 миллиона рублей, действует прежняя ставка — 13%. Все, что выше, облагается по ставке 15%.
Иными словами, доход от продажи имущества в 2025 году облагается налогом по двухступенчатой шкале ставок, заключила Островская.