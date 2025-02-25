Налоговый консультант рассказала про штрафы при продаже квартиры

По словам юриста, с 2025 года увеличились не штрафы, а ставки НФДЛ, используемые при расчете налога с доходов от продажи имущества. Прежде такие доходы облагались по единой ставке — 13% независимо от суммы сделки. Теперь ставка НДФЛ зависит от того, какую сумму облагаемого дохода от продажи недвижимости в целом за год получит гражданин. Если она в пределах 2,4 миллиона рублей, действует прежняя ставка — 13%. Все, что выше, облагается по ставке 15%.