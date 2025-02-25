Мосбиржа назвала дни без торгов в выходные в 2025 году

В субботу, 1 марта, торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия, который будет идти с 14:00 по 14:10 мск. С 14:10 мск начнется торговый период, который закончится в 19:00 мск. В воскресенье, 2 марта, аукцион открытия начнется в 09:50 мск, а торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников или выходных.