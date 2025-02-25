Мосбиржа назвала дни без торгов в выходные в 2025 году

Мосбиржа (MOEX) объявила, в какие уик-энды не будет проводить торги в 2025 году. Об этом говорится в сообщении компании. Начиная с 1 марта, торги будут идти каждую субботу и воскресенье, которые являются выходными днями в России. Исключениями станут:
- 8, 9, 22 и 23 марта;
- 19 и 20 апреля;
- 24 и 25 мая;
- 21 и 22 июня;
- 2 и 3 августа;
- 20 и 21 сентября;
- 25 и 26 октября;
- 2 ноября;
- 6 и 7 декабря 2025 года.
С 1 марта на рынке акций Московской бирже начнутся торги выходного дня в экспериментальном режиме. Они будут проводиться в рамках дополнительной сессии выходного дня, которая будет являться частью торгового дня, следующего за выходными. Ранее биржа указывала, что на старте торгов 1 марта допуск будет осуществляться по заявлению участника торгов. Имелись в виду именно профессиональные участники рынка: банки, брокеры, управляющие компании и другие.
В конце января Мосбиржа сообщала, что полноценно планирует запустить торги по субботам и воскресеньям в конце второго квартала 2025 года.
В субботу, 1 марта, торги в основном режиме (Т+) начнутся с аукциона открытия, который будет идти с 14:00 по 14:10 мск. С 14:10 мск начнется торговый период, который закончится в 19:00 мск. В воскресенье, 2 марта, аукцион открытия начнется в 09:50 мск, а торговый период продлится с 10:00 по 19:00 мск. На первом этапе к торгам в выходные будут допущены наиболее ликвидные акции. Расчеты по сделкам в выходные будут осуществляться в первый рабочий день после праздников или выходных.
Ранее управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин рассказал «РБК Инвестициям», что в четвертом квартале 2024 года площадка представила участникам рынка концепцию организации торгов в выходные. Предполагается, что в этом режиме будут обращаться не только акции, но и паевые фонды и все контракты срочного рынка.