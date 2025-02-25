Место под солнцем: в России открывается меньше торговых центров

Между тем росту конкуренции среди арендаторов способствуют новости о скором возвращении иностранных брендов в Россию и готовности ТРЦ обеспечить их площадями. В связи с этим в 2026 году (при дальнейшем потеплении отношений с Западом и высокой скорости входа на российский рынок) объем ввода площадей ТРЦ может вырасти, чтобы вместить всех желающих, с неизбежным снижением в 2027 году под влиянием закрытия части компаний, которые не выдержат конкуренции с вернувшимися. В любом случае рынок, вводя новые ТРЦ, будет опаздывать за повесткой в связи со спецификой сферы строительства.