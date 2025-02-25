Макрон заявил о невозможности торгового противостояния США с Европой и КНР

Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики 1 февраля. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. В ответ на это в Государственном совете КНР 4 февраля сообщали, что с 10 февраля Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, отмечалось, что тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.