Макрон заявил о невозможности торгового противостояния США с Европой и КНР

«Я понимаю, что приоритетом для вас (США. — Ред.) являются пошлины в отношении Китая, поскольку, как говорил [американский] президент [Дональд] Трамп, Китай действует несправедливо. Но послушайте, вы не можете вести торговую войну с Китаем и Европой одновременно», — подчеркнул президент Франции в интервью телеканалу Fox News.
Он уточнил, что в ходе встречи с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне постарался убедить его в этом. Макрон добавил, что введение пошлин США может помешать наращиванию оборонных расходов Франции.
«Я считаю, что сейчас не надо повышать пошлины. Чрезвычайной необходимостью сейчас является повышение наших (стран Европы) расходов на оборону и безопасность. Как вы хотите, чтобы мы укрепляли безопасность и увеличивали оборонные расходы, если мы находимся в состоянии торгового противостояния?» — заявил Макрон.
По его словам, Франции и США необходимо «совместное процветание». Он отметил, что выделил $120 млрд на разработки в сфере искусственного интеллекта во Франции, это коснется и многих американских компаний.
Трамп подписал указ о введении торговых тарифов в размере 25% на товары из Канады, Китая и Мексики 1 февраля. Тогда же он пообещал ввести пошлины на товары из ЕС. В ответ на это в Государственном совете КНР 4 февраля сообщали, что с 10 февраля Китай вводит пошлины в размере 15% на уголь и сжиженный природный газ (СПГ) из США. Кроме того, отмечалось, что тарифами в 10% будут облагаться американская нефть, многолитражные автомобили, пикапы и сельхозтехника.