Как новые санкции ЕС на алюминий повлияют на «Русал»

«Русал» анонсировал сокращение производства на 6,6% (250 тыс. тонн), в ответ на рыночные вызовы еще в ноябре 2024 года. Это решение компания объяснила «рекордными ценами на глинозем и высокими рисками сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры». В компании пояснили, что им приходится закупать более трети глинозема на мировых рынках по биржевым ценам. Так, с начала 2024 года цены на него выросли почти вдвое, до более чем $700 за 1 т, вследствие чего стоимость глинозема достигла 50% в себестоимости производства алюминия против обычного уровня 30−35%.