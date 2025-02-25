Индекс Мосбиржи, отчетность ВТБ и акции «Русала»: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в течение основной сессии торговался возле отметки 3300 пунктов, объемы торгов были невысоки. По итогам торгов 24 февраля индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,62%, до 3303,63 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, до 1179,86 пункта.
Однако на вечерней сессии активизировались покупатели. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил понедельник ростом на 1,41%, до 3343,11 пункта.
На утренней сессии 24 февраля IMOEX2 прибавляет 0,14%, до 3347,66 пункта по данным на 08:46 мск.
Рынок не обратил никакого внимания на 16-й пакет санкций, обнародованных ЕС и крупнейший пакет антироссийских ограничений, одобренных Великобританией. А вот перспектива сближения позиций с США воодушевила — рынок живет ожиданиями встречи глав стран и геополитического урегулирования, отметил эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.
Вечером было опубликовано несколько комментариев президента Владимира Путина по вопросам геополитики. В частности, резидент РФ выступил в поддержку идеи Дональда Трампа о взаимном сокращении оборонных расходов на 50%. Кроме того, Путин озвучил готовность России сотрудничать в области редкоземельных металлов и вернуть статус крупного поставщика алюминия в США, оказав стабилизирующее влияние на цены.
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры РФ и США по ситуации на Украине и вопросам экономического сотрудничества продвигаются успешно.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что забрать замороженные активы РФ невозможно, это противоречит международному праву, а также позднее поддержалпозицию Трампа в переговорах с Россией по Украине. Вечером также стало известно о том, что Южная Корея с 28 февраля снимет ограничения на поставки некоторых видов медицинского оборудования, в том числе рентгеновских аппаратов.
Совбез ООН принял первую за три года резолюцию по Украине
Наконец, ночью Совет Безопасности ООН принял проект резолюции по Украине «Путь к миру», которую предложили США. Документ призывает к скорейшему завершению боевых действий и миру между Россией и Украиной.
«Участники рынка воспринимают все поступающие новости как сигналы, что растут шансы на нормализацию геополитической обстановки, — пишет руководитель направления информационно-аналитического контента “Альфа-Инвестиций” Василий Карпунин.
Директор по стратегии финансовой группы «Финам» Ярослав Кабаков полагает, что на торгах во вторник на российском рынке сохранится позитивный настрой, но не исключает коррекции при отсутствии конкретных договоренностей.
Акции «Русала», «ЭН+ Груп» и «Норникеля»
При этом котировки «Русала» и «ЭН+ Груп» очень быстро уперлись в планку (то есть по этим бумагам не было продавцов, только покупатели). На утренней сессии 25 февраля акции «Русала» подскочили на 1,63% и снова уперлись в планку на уровне ₽42,17. Акции «ЭН+ Груп» находились на планке на уровне ₽495, а бумаги «Норникеля» торговалисья возле закрытия предыдущего дня.
Рост котировок этих компаний резко ускорился под конец вечерней сессии — на фоне заявлений президента Владимира Путина в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам президента, Россия готова сотрудничать с иностранными партнерами, включая США, по редкоземельным металлам.
«Мы готовы привлечь иностранных партнеров и на так называемые новые, наши исторические территории, которые вернулись в состав Российской Федерации. Там тоже есть запасы [редкоземельных ресурсов] определенные. Мы готовы с нашими партнерами, в том числе с американскими, работать», — сказал он.
Президент также предложил подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае, к которому можно было бы привлечь американские компании. «Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн (в год) на американском рынке продать», — сказал президент Путин. По его словам, это могло бы оказать стабилизирующее влияние на цены.
«Хотя импульс роста акций уже достаточно сильный, а озвучены лишь возможные инициативы без финальных решений, новости все равно окажут поддержку бумагам в ближайшее время», — полагает руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Отчетность ВТБ
Во вторник, 25 февраля, ВТБ представит финансовые результаты по МСФО за четвертый квартал 2024 года.
В инвестбанке «Синара» ожидают по итогам кавртала увидеть рекордную чистую прибыль в ₽171,4 млрд (+207% по сравнению с тем же периодом 2023 года), что соответствует ROE в 27% при высоких разовых статьях.
«Банк покажет большую прибыль за счет восстановления резервов, связанного с урегулированием валютного кредита, а также реорганизации в соответствии с оценками руководства. В остальном на результатах за четвертый квартал 2024 года должны сказаться высокие процентные ставки, из-за которых чистая процентная маржа находится на рекордном минимуме — 1,4%», — пояснила старший аналитик «Синары» Ольга Найденова.
Аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозируют чистую прибыль ВТБ на уровне ₽102,4 млрд (+82% по сравнению с тем же периодом 2023 года) и рентабельность капитала на уровне 16%.
В брокере также ожидают снижения чистого процентного дохода на 29% и роста комиссионного дохода на 39%.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽89,59, продать — по ₽89,51;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽90, продать — по ₽89.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по 96,49, продать — по 95,41;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по 96,5, продать — по 95.
Самые дешевые юани:
- Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить юани можно по ₽12,79, продать — по ₽12,57;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽13, продать — по ₽12,55.
Корпоративные события
Henderson. операционные показатели за январь 2025 года.
Другие важные события
Мосбиржа начнет торги расчетным фьючерсом на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD. Торговый код — INDIA, короткий код — ND.
Банк России опубликует информационно-аналитический материал «О развитии банковского сектора РФ», а также тенденции сегмента индивидуальных инвестиционных счетов.
Германия: ВВП за четвертый квартал — 10:00 мск.
США: индекс динамики цен на дома CaseShiller 20 в декабре — 17:00 мск.
США: индекс потребительского доверия от Conference Board в феврале — 18:00 мск.
США: недельные запасы нефти по данным Американского института нефти (API) — 00:30 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3 303,63 (+0,62%).
Индекс РТС: 1 179,86 (+0,57%).
S&P 500: 5983,25 (-0,5%).
Dow Jones Industrial Average: 43 461,21 (+0,08%).
NASDAQ Composite: 19 286,93 (-1,21%).