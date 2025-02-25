Индекс Мосбиржи, отчетность ВТБ и акции «Русала»: дайджест инвестора

Президент также предложил подумать о запуске проекта по добыче алюминия в Красноярском крае, к которому можно было бы привлечь американские компании. «Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 миллиона тонн (в год) на американском рынке продать», — сказал президент Путин. По его словам, это могло бы оказать стабилизирующее влияние на цены.