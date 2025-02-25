Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

Он напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам, и теперь Минэнерго хочет сдержать рост цен. Один из методов — перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности («бери или плати»), а не по фактическому потреблению.