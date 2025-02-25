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Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Идея Минэнерго внедрить новый порядок оплаты счетов за электроэнергию по заявленной мощности может сдержать рост тарифов, рассказал агентству «Прайм» доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Дмитрий Осянин.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам, и теперь Минэнерго хочет сдержать рост цен. Один из методов — перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности («бери или плати»), а не по фактическому потреблению.

Сейчас сетевые компании получают оплату по факту, но обязаны поддерживать мощности, плата за которые в случае неиспользования распределяется между всеми потребителями. Это приводит к подорожанию электричества.

«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — заключил Осянин.