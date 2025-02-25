Финансист объяснил, как хотят изменить принцип оплаты за свет

Он напомнил, что с 1 января в России взимают плату за электричество по дифференцированным тарифам, и теперь Минэнерго хочет сдержать рост цен. Один из методов — перехода на оплату счетов по максимальной заявленной мощности («бери или плати»), а не по фактическому потреблению.
Сейчас сетевые компании получают оплату по факту, но обязаны поддерживать мощности, плата за которые в случае неиспользования распределяется между всеми потребителями. Это приводит к подорожанию электричества.
«Основной целью нового порядка оплаты является повышение эффективности использования электроэнергии и снижение нагрузки на электросети», — заключил Осянин.