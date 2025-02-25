Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии

Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.