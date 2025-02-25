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Фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора приговорили к колонии

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Суд в Москве приговорил фигуранта дела экс-замглавы Росприроднадзора, генерального директора ИТ-компании «Адиком» Игоря Теперина к 3,5 годам колонии, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Источник: © РИА Новости

Теперин является фигурантом скандального уголовного дела бывшего заместителя главы Росприроднадзора Олега Долматова. Во вторник из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, стало известно, что Росприроднадзор через суд требует 370 миллионов рублей с Долматова и бывшего директора ФЦАО (Федеральный центр анализа и оценки техногенного воздействия) Владислава Новикова.

«Теперин признан виновным в мошенничестве, совершенном в составе организованной преступной группы. Суд приговорил его к 3,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.

Пятого июня 2024 года Преображенский суд Москвы арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Долматова по делу о мошенничестве и злоупотреблении полномочиями. В суде рассказали, что, по версии следствия, Долматов, ранее занимавший должность заместителя руководителя в Росприроднадзоре, с целью хищения путем обмана бюджетных средств при создании программно-технического обеспечения учета объектов негативного воздействия на окружающую среду вступил в сговор с ранее знакомыми ему лицами.

Долматов, по версии следствия, организовал подготовку необходимых документов, которые обосновывали завышенные расходы на создание программного обеспечения, а также обеспечил победу в конкурсе аффилированной ему организации.