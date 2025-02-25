Электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве после выхода этих стран из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Как свидетельствуют данные биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.