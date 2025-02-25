Электричество в странах Балтии стало в 60 раз дороже, чем в Финляндии

Среднесуточная биржевая цена на электроэнергию в Эстонии, Латвии и Литве после выхода этих стран из БРЭЛЛ не опускается ниже 10 центов за 1 кВт·ч (или €100 за 1 МВт·ч). Как свидетельствуют данные биржи Nord Pool, когда в Прибалтике электроэнергия стоит €61,05 за 1 МВт·ч, в Финляндии цена составляет €1,12 за 1 МВт·ч.
Прибалтийские операторы энергосетей не признают связь цен на электричество с отключением от энергокольца БРЭЛЛ. Они утверждают, что рост цен в основном связан с погодой и ситуацией на рынках.
«На этой неделе меньше ветра, больше потребления электроэнергии из-за холодной погоды и небольшого роста цен на газ», — поясняет оператор системы передачи электроэнергии и газа Elering.
В числе причин также называется авария на энергокабеле Estlink 2 между Эстонией и Финляндией.
8 февраля страны Прибалтики отключились от совместной энергосистемы с Россией, существовавшей со времен СССР. Выход Эстонии, Литвы и Латвии из БРЭЛЛ не повлиял на параллельную работу энергосистем России и Белоруссии и на функционирование энергосистемы в Калининградской области, отметили в пресс-службе системного оператора Единой энергетической системы.