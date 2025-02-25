Эксперт рассказал о трендах инвестирования в недвижимость в 2025 году

«Многие эксперты уже называют едва начавшийся 2025 год довольно сложным, но инструменты для инвестирования все же существуют: это криптовалюта, акции, облигации федерального займа (ОФЗ), золото и валюта», — отметил он.
По его словам, эти инвестиции дают быстрый результат, но достаточно рискованны. А вот инвестиции в недвижимость — более стабильный инструмент. Однако последние дают менее быстрый результат.
В 2024 году наблюдался временный отток инвесторов, он, скорее всего, связан с возможностью получить более быстрые результаты в других сегментах, уточнил Ушаков. Однако, по его словам, многие чувствуют недоверие, а потому всё равно вернутся в сегмент недвижимости.
Ключевым фактором в принятии решения о покупке было и будет понимание того, что цены на жилье в Москве продолжат только расти, а его приобретение — это хорошая возможность для вложения средств, указал эксперт. Основными параметрами при выборе квартиры будет цена и финансовые возможности инвестора. Наибольшим спросом продолжает пользоваться недвижимость бизнес- и премиум-класса.
«Изменения в условиях ипотечного кредитования повлияли и на выбор финансовых моделей приобретения недвижимости. Но это не значит, что приобретение жилья стало невозможным. Сегодня инвесторы могут позволить себе купить квартиру без использования заемных средств и ипотечных продуктов. В качестве инструмента для покупки все чаще используются рассрочки, а часть свободных денег вносится на депозиты, в том числе на краткосрочные, с высокими процентными ставками», — сказал Ушаков.
Девелоперы предлагают разные программы рассрочки, но чаще всего первоначальный взнос может составлять 30−50% от общей суммы, а для выплаты оставшейся части дается от шести месяцев до двух лет. Главным плюсом такого подхода можно назвать возможность купить квартиру буквально по одному паспорту с минимальными сроками одобрения. Основные требования — отсутствие процедур банкротства и обременений в виде обязательных платежей, а также хорошая кредитная история.
«При этом важно, что ваша будущая квартира не находится в залоге, а значит, если вдруг возникнет необходимость ее продажи — сделку будет провести гораздо проще. Интересно, что многие инвесторы сегодня комбинируют инструменты, например, входят в сделку с покупкой недвижимости, рассчитывая погасить ее в дальнейшем при помощи депозитов, срок действия которых заканчивается в 2025 году», — добавил специалист.
В этом году сроки таких депозитов у многих заканчиваются, подчеркнул эксперт. Есть категория людей, у которых размещенные там средства равны половине или полной стоимости квартиры. Высока вероятность, что после их завершения инвесторы начнут активно вкладываться в недвижимость. Такие клиенты готовы внести 40−50% от стоимости лота и остальную часть оплатить после завершения срока депозита в период 3−6 месяцев.
«Такие инвесторы понимают, что в отличие от вклада квартира является более надежным и безопасным активом», — резюмировал Ушаков.
Информация в материале не является инвестиционной рекомендацией.
Ранее, 5 февраля, сообщалось, что почти половина опрошенных россиян так или иначе связывают свои планы в 2025 году с решением квартирного вопроса. Так, каждый восьмой (12%) обирается начать копить и откладывать деньги на квартиру. В то же время 7% респондентов уже готовятся переехать в приобретенное жилье, а 14% планируют начать или завершить ремонт (14%). Об этом говорилось в результатах исследования компании Level Group.