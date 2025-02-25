Эксперт рассказал о трендах инвестирования в недвижимость в 2025 году

«Изменения в условиях ипотечного кредитования повлияли и на выбор финансовых моделей приобретения недвижимости. Но это не значит, что приобретение жилья стало невозможным. Сегодня инвесторы могут позволить себе купить квартиру без использования заемных средств и ипотечных продуктов. В качестве инструмента для покупки все чаще используются рассрочки, а часть свободных денег вносится на депозиты, в том числе на краткосрочные, с высокими процентными ставками», — сказал Ушаков.