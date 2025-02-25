Дела вкуса: производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5−20%

Американские бренды кондитерской продукции Mondelēz и «Марс» предупредили розницу о намерении повысить отгрузочные цены с февраля-марта, узнали «Известия». Так, шоколадки Mars, Snickers, Milky Way и Bounty могут подорожать на 16−19%, конфеты «Коркунов» — на 11−19%, шоколад Alpen Gold, печенье Oreo, круассаны 7 Days и пирожные «Барни» — на 5−15%. «Известия» ознакомились с документами, которые иностранные производители популярных сладостей уже разослали федеральным торговым сетям в России. Как утверждают в компаниях, стоимость продукции растет из-за подорожания сырья — какао-бобов и масла — на бирже. Интересно, что отечественные бренды об изменениях цен на свои товары не сообщали.
Какие сладости подорожают первыми
Сразу два крупных американских производителя сладостей, которые работают в стране под российскими юрлицами, — Mondelēz и «Марс», предупредили федеральную торговлю о том, что пересматривают цены на свою продукцию, узнали «Известия». Так, 20 января компания «Марс» (российское юрлицо американского производителя Mars) направила своим партнерам уведомление о подорожании некоторой продукции из базового прейскуранта, повышение должно происходить в два этапа. Компания считает, что при первом приближении цены должны измениться с 20 февраля, а затем — с 24 марта.
«Мы сталкиваемся с беспрецедентным ростом издержек и себестоимости производства продукции из-за рекордно высоких биржевых цен на какао-бобы и какао-продукты, а также с подорожанием других ингредиентов, растущими логистическими и операционными затратами, плюс — ростом стоимости упаковки и волатильности валютных курсов», — подчеркнула компания в письме.
Биржевые тренды и прогноз по инфляции говорят о том, что в дальнейшем стоит ждать еще одного повышения цены на товары, отмечается в письме.
В итоге, с конца февраля стоимость больших батончиков вырастет на 14%, стандартных — на 19%, других форматов — от 13% до 19%, Skittles прибавит в цене 12%, драже M&M's — до 16% и так далее. С 24 марта компания планирует отгружать конфеты «Коркунов» с новым ценником — на 14−19% дороже в зависимости от веса продукции.
13 февраля ритейлеры получили уведомление от компании Mondelēz (американская компания с российским юрлицом ООО «Мон’дэлис Русь»): она с 1 апреля индексирует на 14,9% стоимость продукции под товарными знаками Alpen Gold, Milka и «Воздушный». Бисквитная категория подорожает на 6−9% — это бренды Oreo, «Барни», TUC, «Юбилейное», BelVita. Выпечка прибавит 5−9% — это, например, 7 Days. Такие изменения компания объясняет серьезным подорожанием сразу по нескольким статьям: например, масла на 26−40% с апреля 2024 года по середину февраля, какао — на 39% с апреля 2024 года и так далее.
Интересно, что осенью 2024 года Mondelēz уже уведомляла партнеров о пересмотре цен, который должен был случиться с 1 февраля. Тогда шоколадки должны были подорожать максимум на 15,7%, бисквиты — на почти 10%, выпечка — на 9%. Среди причин производитель и тогда указывал подорожание сырья.
В 2023 году эксперты оценили тройку компаний-лидеров по обороту, на базе данных ФНС, следующим образом: «Марс», концерн «Бабаевский», «Славянка».
В российском офисе Mondelēz «Известиям» сказали, что компания, как и многие другие участники российской пищевой промышленности, сталкивается с рядом экономических вызовов.
— Среди ключевых факторов, влияющих на себестоимость, можно выделить рост цен на сырье и материалы, в особенности — беспрецедентный скачок стоимости какао-бобов, связанный с ним рост стоимости какао-продуктов, который продолжается с 2023 года, а также существенный рост стоимости производственного персонала, — сказали там. — Мы были вынуждены адаптироваться к этим изменениям. Нам пришлось поднять отпускные цены, делая это поэтапно, чтобы минимизировать влияние на конечного потребителя.
В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности, которая объединяет ведущих производителей отрасли, на запрос «Известий» не ответили.
Почему кондитеры пересмотрели свои расценки
Производство кондитерских изделий в нашей стране активно развивается, заметили «Известиям» в Минсельхозе. В прошлом году было произведено свыше 4,3 млн т продукции, что на 3,9% больше, чем в 2023 году. В том числе выпуск шоколада и сахаристых изделий достиг 2,15 млн т при приросте 3,5%.
— По оценкам отраслевого сообщества, сегодня Россия занимает пятое место в мире по производству кондитерских изделий. При этом в последние годы в нашей стране также наблюдается рост среднедушевого потребления данной продукции, — заметили в министерстве.
Стоит отметить, что доля какао-бобов в себестоимости конечной продукции, как правило, выше для продукции более премиального сегмента. Соответственно, рост цен на какао-бобы в меньшей степени затрагивает продукцию, содержащую в составе большую долю прочих ингредиентов (орехи, фрукты, сахар, молочная продукция и др.), добавили там.
Для сетей ключевая задача — недопущение необоснованного повышения цен, отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Все заявки о повышении розница проверяет на предмет обоснованности. Ритейлеры не всегда принимают предлагаемое повышение цен в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии новых цен, уточнили там.— Двукратный рост мировых цен на какао-бобы, увеличение расходов на международные перевозки и оплату труда привели к росту себестоимости производства шоколада — отпускные цены производителей шоколадных изделий за последний год выросли более чем на 20%. Однако коррекция розничных цен проявляется медленнее в силу развитой конкуренции в кондитерском секторе, — сказали там.
Цены на какао росли на протяжении всего прошлого года, достигнув рекордного максимума в декабре, сейчас стоимость продукции на бирже превышает $9 тыс. за т, что на 30,9% выше прошлогоднего показателя, сказал «Известиям» исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
— Какао-сырье остается ключевым компонентом в этой продукции для кондитерских фабрик, на него приходится не менее 25% молочного и не менее 60% себестоимости горького шоколада. Соответственно, удорожание сырья, которое приобретается за валюту, кредитная нагрузка, рост стоимости логистики и другие расходы серьезно влияют на цену производства кондитерских изделий, — отметил он. — Кондитеры вынуждены корректировать отпускную стоимость шоколадных изделий по объективным рыночным причинам.
Поставщики всегда предоставляют торговым сетям развернутую информацию о себестоимости производства с подтверждением изменений по каждой статье затрат: необоснованные запросы ритейлеры не рассматривают, добавил эксперт. При этом даже обоснованную корректировку входной стоимости розничные компании принимают частично.
Действительно, на рынке фиксируют рекордный рост стоимости какао-бобов из-за их неурожая в странах Африки и Латинской Америки, поэтому проблема с подорожанием себестоимости производства будет актуальна не только для иностранных брендов, сказал «Известиям» управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк. Также все компании — изготовители сладостей столкнулись с издержками, которые сейчас актуальны для всего сектора АПК — это и логистика, и электроэнергия, напомнил он.
— Несмотря на то, что у двух иностранных брендов-производителей значимая доля рынка и они предложили торговым сетям подорожание на свои товары до 20%, на полке покупатели вряд ли найдут такой рост цен. Ритейлеры будут вести переговоры со своими партнерами и снижать этот ориентир, — отметил он.
Но основные потребители шоколадной и бисквитной продукции не будут отказываться от этой продукции, люди готовы платить даже за выросший в цене бренд, если он готов сохранить качество своих товаров, заметил эксперт.