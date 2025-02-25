Дела вкуса: производители Snickers и Oreo предупредили о подорожании на 5−20%

Для сетей ключевая задача — недопущение необоснованного повышения цен, отметили в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Все заявки о повышении розница проверяет на предмет обоснованности. Ритейлеры не всегда принимают предлагаемое повышение цен в полном объеме, а также договариваются с поставщиками о реализации промоакций и отсрочках в принятии новых цен, уточнили там.— Двукратный рост мировых цен на какао-бобы, увеличение расходов на международные перевозки и оплату труда привели к росту себестоимости производства шоколада — отпускные цены производителей шоколадных изделий за последний год выросли более чем на 20%. Однако коррекция розничных цен проявляется медленнее в силу развитой конкуренции в кондитерском секторе, — сказали там.