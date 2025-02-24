За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок всё еще частично находится в эйфории на фоне переговоров РФ и США, но в ближайшее время он может начать умеренную коррекцию, предупредили аналитики ФГ «Финам». На фоне позитивных новостей акции экспортеров игнорировали укрепление рубля до 88 за доллар и сообщение о новых санкциях со стороны Евросоюза — рано или поздно инвесторы всё же должны отреагировать на эти изменения, тогда бумаги будут терять в цене.