За чем следить инвестору на этой неделе

Рынок всё еще частично находится в эйфории на фоне переговоров РФ и США, но в ближайшее время он может начать умеренную коррекцию, предупредили аналитики ФГ «Финам». На фоне позитивных новостей акции экспортеров игнорировали укрепление рубля до 88 за доллар и сообщение о новых санкциях со стороны Евросоюза — рано или поздно инвесторы всё же должны отреагировать на эти изменения, тогда бумаги будут терять в цене.
Во вторник, 25 февраля, сеть магазинов мужской одежды Henderson опубликует операционные результаты за январь, а ВТБ поделится отчетом по МСФО за IV квартал 2024-го, сообщили в «Финаме». Эти события могут повлиять на стоимость их акций.
В среду «Ростелеком» представит результаты по МСФО за IV квартал и 12 месяцев 2024-го, сообщили в «Газпромбанк Инвестиции». Также 26 февраля Росстат опубликует данные по индексу потребительских цен, а ЦБ представит протокол последнего заседания по ключевой ставке. Эти события помогут инвесторам понять перспективы будущих решений регулятора, что повлияет на стоимость и доходность облигаций: если в резюме Банка России будет сигнал о смягчении политики, то доходности облигаций пойдут вниз, а их цена наверх.
27 февраля финансовые результаты за 2024 год представят сразу четыре крупных игрока рынка: Сбербанк, энергетическая компания «РусГидро», розничная сеть Fix Price и маркетплейс Ozon, сообщили в «Цифра брокер».
В пятницу, 28 февраля, энергетическая компания «Интер РАО» опубликует отчетность по МСФО за 2024-й, заключили в «Финаме». Помимо того, в этот день МТС примет участие в суде и оспорит предписания ФАС о взыскании 3 млрд рублей, добавили в «БКС Мир инвестиций». Итоги заседания могут повлиять на стоимость ее акций.
Инфляция в РФ пока не показывает заметного замедления, но и не усиливается — поэтому на долговом рынке не предвидится значимой волатильности, уточнили в «Газпромбанк Инвестиции». Поэтому индекс гособлигаций RGBI продолжит двигаться в диапазоне 104−108 пунктов.
Рубль на этой неделе будет торговаться на уровне 87−92 к доллару, 91−96 к евро и 12−12,45 к юаню, спрогнозировали в «Финаме». Индекс Мосбиржи, вероятно, станет двигаться в диапазоне 3300−3400 пунктов.