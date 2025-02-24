Юристы рассказали о частных обменах активами россиян и иностранцев

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранным инвесторам предлагается выкупить у россиян принадлежащие им и заблокированные из-за санкций в отношении НРД иностранные ценные бумаги на счетах типа С. В прошлом году были проведены два обмена, в результате нерезиденты выкупили активов на 10,64 млрд руб. из предъявленных к обмену бумаг на 35,3 млрд руб.