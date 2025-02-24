ВТБ предупредил о схеме с форумами по защите от мошенников

Выявленная схема выглядит так: пользователь, которому ранее активно звонили телефонные мошенники, начинает искать в интернете информацию о том, как защититься от таких атак, и заходит на сайты с отзывами и мнениями по этому вопросу. Среди комментариев там могут оказаться сообщения от злоумышленников, которые убеждают пользователя, что тот контактировал с мошенниками и ему следует срочно «спасти свои деньги». Следуя инструкциям таких злоумышленников, жертва теряет средства, переведя им деньги.