Возвратный отсчет: сможет ли Google сократить гигантские штрафы в РФ

Кроме того, с начала 2024 года российские суды оштрафовали Google LLC еще пять раз, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Четыре решения были приняты в прошлом году — общая сумма штрафов по ним составила 15,1 млн рублей, и один штраф (3,8 млн рублей) был наложен уже в этом году. Компания была оштрафована за неудаление с YouTube экстремисткой информации, фейков о Вооруженных силах РФ, материалов, которые призывают к массовым беспорядкам, контента, касающегося использования VPN-сервисов, и другой противоправной информации, пояснили в Роскомнадзоре. Судебные приставы по поступившим из судов актам, открытых в 2022—2024 годах, принудительно взыскивают более 21,5 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам.