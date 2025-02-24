Возвратный отсчет: сможет ли Google сократить гигантские штрафы в РФ

Корпорация Google сможет через суд сократить гигантские штрафы, которые ждут ее в случае возвращения в РФ. На середину февраля 2025 года сумма задолженности только по одному иску, который против Google подали российские телеканалы, выросла до 2,86 дуодециллиона рублей (цифра с 39 нулями) и продолжает расти. Всех активов на планете Земля не хватит, чтобы выплатить ее, отмечают юристы. Специалисты по авторскому праву пояснили «Известиям», что, согласно практике арбитражных судов и судов общей юрисдикции, в рамках нового судебного процесса, который компания должна инициировать самостоятельно, сумма штрафа может быть пересчитана в сторону существенного уменьшения. Также, по мнению экспертов, возможно и заключение мирового соглашения с истцами.
На сколько был оштрафован Google
Вопрос возможного возвращения Google на российский рынок остается открытым, он сопряжен с рядом правовых и политических препятствий. Одно из них — гигантские суммы штрафов, которые корпорация должна заплатить по искам, которые проиграла в российских судах. Однако юристы по авторскому праву полагают, что компания сможет через суд сократить эти штрафы и вернуться на российский рынок.
С момента ухода Google из России в 2022 году у компании накопилась значительная задолженность по исполнению судебных исков. Самый крупный из них был подан российскими телеканалами («Россия 1», Первый канал, «Звезда» и некоторыми другими), аккаунты которых были заблокированы на YouTube. По изначальному решению суда американская корпорация должна была разблокировать аккаунты, а за неисполнение полагался штраф в размере 100 тыс. рублей за каждый день неисполнения решения с условием еженедельного увеличения неустойки в два раза. В результате на середину февраля 2025 года сумма штрафа Google только по этому иску достигла 2,86 дуодециллиона рублей — это цифра с 39 нулями.
Кроме того, с начала 2024 года российские суды оштрафовали Google LLC еще пять раз, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре. Четыре решения были приняты в прошлом году — общая сумма штрафов по ним составила 15,1 млн рублей, и один штраф (3,8 млн рублей) был наложен уже в этом году. Компания была оштрафована за неудаление с YouTube экстремисткой информации, фейков о Вооруженных силах РФ, материалов, которые призывают к массовым беспорядкам, контента, касающегося использования VPN-сервисов, и другой противоправной информации, пояснили в Роскомнадзоре. Судебные приставы по поступившим из судов актам, открытых в 2022—2024 годах, принудительно взыскивают более 21,5 млрд рублей непогашенной задолженности по штрафам.
Несмотря на эти обстоятельства, непреодолимых юридических препятствий для возвращения и полноценного функционирования на территории России у Google нет, заявил «Известиям» управляющий партнер адвокатского бюро «Мушаилов, Узденский, Рыбаков и партнеры» Михаил Мушаилов. В случае снятия санкций и восстановления полноценных дипломатических отношений между Россией и странами Запада вполне возможно, что безумная сумма в 2,86 дуодециллиона рублей будет пересчитана по вновь открывшимся обстоятельствам, считает он.
Сегодня достаточно много юридических механизмов, которые позволяют пересчитать подобный штраф, добавил Михаил Мушаилов. Судебная практика предусматривает возможность сокращения штрафов, если они несоразмерны реальному ущербу, а последствия для ответчика оказываются более серьезными, чем для истцов, пояснил он.
По словам юриста, для пересчета штрафов американская корпорация должна сама обратиться в суд с заявлением ввиду вновь открывшихся обстоятельств или форс-мажора.
Генеральный директор юридического агентства «Классика истины» Валерия Рытвина считает, что иностранные платформы заинтересованы в российской аудитории, но они не предпринимают активных шагов без политической мотивации.
— Их никто из России и не выгонял, это они погрязли в нарушениях нашего законодательства и обросли долгами перед российскими компаниями и гражданами. Договориться со всеми всегда можно. Думаю, кредиторы пойдут навстречу в части снижения неустоек с нереалистичных до адекватных, но выплаченных фактически по мировому соглашению, — сказала Валерия Рытвина.
По ее мнению, урегулирование возможно при заключении мирного соглашения между участниками сторон — проще договориться о снижении неустоек и восстановлении доступа к аккаунтам, чем ожидать выплат нереальных штрафов.
Адвокат Forward Legal Евгений Зубков также считает, что наличие долга, размер которого во много раз превышает совокупную денежную массу планеты, не является препятствием для возвращения Google в Россию. Другое дело, что вести бизнес при наличии такого долга практически невозможно, поэтому стороны могут заключить мировое соглашение, в котором размер штрафа будет уменьшен до разумных пределов.
«Известия» направили запрос в Google и Минцифры России с просьбой прокомментировать ситуацию.
Когда Google вернется в Россию
К Google как к банкроту будут предъявляться соответствующие ограничения по деятельности в соответствии с Федеральным законом о банкротстве, отметила руководитель практики «Интеллектуальная собственность» ЮК «Лемчик, Крупский и партнеры» Елена Баршай.
— Если проявить креативность, то компания могла бы продолжить бизнес на территории РФ, используя неаффилированное новое юридическое лицо. Но необходимо учитывать, что все интеллектуальные права оформлены на основную организацию Google, поэтому такой сценарий маловероятен, — сказала эксперт.
Изменение решения суда теоретически возможно в суде более высокой инстанции, однако для этого необходимо наличие веских юридических оснований, таких как процессуальные нарушения, неправильное применение норм материального права или выявление новых обстоятельств, имеющих существенное значение для дела, резюмировала она.
В Госдуме считают, что для возвращения американская корпорация в первую очередь обязана разблокировать все ранее заблокированные аккаунты российских общественных деятелей и СМИ и удалить весь запрещенный контент.
— Компании придется пересмотреть свою политику модерации контента и алгоритмы рекомендаций на YouTube, исключив оттуда дискриминацию по политическим или идеологическим мотивам. Это потребует от компании значительных изменений в работе платформы, включая создание механизмов прозрачного обжалования решений о блокировках и отключения монетизации, — сказал «Известиям» депутат Госдумы Антон Немкин.
Он подчеркнул, что штрафы, наложенные на компанию, отнюдь не самое важное. Главное, что потребуется от Google в случае ее решения вернуться, — это соблюдать российское законодательство, уделять внимание информационной безопасности пользователей и не нарушать их права.