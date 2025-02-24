В ЦБ задумались над маркировкой стандартной ипотеки

Банк России прорабатывает критерии стандартной ипотеки в регулировании и рассматривает возможность маркировки таких кредитов. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» рассказал директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.
Нововведение позволит сократить рискованные схемы на рынке ипотечного кредитования (ипотека от застройщика, схемы с аккредитивом и другие) и будет стимулировать банки выдавать стандартную ипотеку, считают в ЦБ. «Исторически ипотека была достаточно простым продуктом, и накопленная статистика низких кредитных потерь, по сути, отражает риски той ипотеки. Новые кредиты, выдаваемые по разным схемам, могут нести больше риска и их качество еще предстоит проверить временем», — отметил Александр Данилов.
По его словам, можно сделать так, чтобы стандартные риск-веса и резервы распространялись на стандартную понятную и простую ипотеку. А существенные отклонения от стандартных параметров (например, с ростом платежей или задолженности заемщика в течение срока кредита) будут требовать более высоких риск-весов и резервов. «Мы сейчас прорабатываем критерии, а затем будем обсуждать их с банками, заинтересованными участниками рынка, Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций», — сказал представитель Банка России.
Для удобства самих заемщиков можно подумать над маркировкой такой стандартной ипотеки, продолжил он. «Если она есть, то они могут не волноваться о наличии каких-то подводных камней в договоре, а если нет — нужно крайне внимательно его изучать и желательно с юристом», — пояснил Данилов.
Помимо этого, ЦБ планирует обсудить с Минфином вопрос распространения льготных программ только на стандартную ипотеку. Кроме того, прорабатывается вопрос, чтобы Банку России в рефинансирование можно было принимать секьюритизацию только такой ипотеки, добавил эксперт.
С 1 января в России заработал ипотечный стандарт, который должен улучшить качество ипотечного портфеля. Под запретом оказались ипотека с субсидированной ставкой, которая приводит к завышению цены квартиры, ипотека с аккредитивом и кешбэком. Список банков, которые нарушают ипотечный стандарт, может появиться к середине года. Сначала банки получат предупреждение и время, чтобы исправить нарушения в рамках стандарта. Если кредитор не выполнит это требование, то попадет в список нарушителей.