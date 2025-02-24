В ЦБ задумались над маркировкой стандартной ипотеки

По его словам, можно сделать так, чтобы стандартные риск-веса и резервы распространялись на стандартную понятную и простую ипотеку. А существенные отклонения от стандартных параметров (например, с ростом платежей или задолженности заемщика в течение срока кредита) будут требовать более высоких риск-весов и резервов. «Мы сейчас прорабатываем критерии, а затем будем обсуждать их с банками, заинтересованными участниками рынка, Комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций», — сказал представитель Банка России.