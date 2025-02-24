С видом на горы: ипотечные ставки на Кавказе в 1,5 раза превысили средние по РФ

Ставки по ипотеке на Северном Кавказе оказались в полтора раза выше средних по России, выяснили «Известия». В целом по стране в 2024 году с учетом льготных программ они достигли рекордных за последние пять лет 8,7%, но, например, в Чечне показатель доходит до 14%, а в Ингушетии — до 13%. Одна из основных причин в том, что на Кавказе сложно оформить льготную программу, так как многие застройщики работают не полностью официально, — поэтому людям приходится брать больше кредитов на вторичку под 30%. Кроме того, банки завышают проценты из-за финансовых рисков. Изменится ли ситуация с ипотекой в этом году — в материале «Известий».