Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов

«ОКБ подвело итоги кредитной активности россиян за январь 2025 года. В общей совокупности по всем сегментам розничного кредитования граждане оформили в банках 2,74 миллиона кредитов на общую сумму 475,12 миллиарда рублей. С точки зрения общего объема заемных денежных средств это самый низкий уровень кредитования за последние несколько лет», — отмечается в сообщении.
«В годовом отношении общее количество выдач снизилось на 47%, объем — на 54%. В январе 2024 года было оформлено 5,13 миллиона кредитов на 1,03 триллиона рублей», — сообщает ОКБ.
При этом по сравнению с декабрем 2024 года количество выдач сократилось на 11%, объем — на 37%. В декабре 2024 года было выдано 3,09 миллиона кредитов на 750,15 миллиарда рублей.
В топ-5 регионов по объемам выдач во всех сегментах кредитования в январе вошли: Москва — 185,65 тысячи кредитов на 51,02 миллиарда рублей, Московская область — 152,68 тысячи кредитов на 35,44 миллиарда рублей, Санкт-Петербург — 91,79 тысячи кредитов на 21,49 миллиарда рублей, Краснодарский край — 111,34 тысячи кредитов на 18,79 миллиарда рублей и Свердловская область — 87,7 тысячи кредитов на 14,47 миллиарда рублей.