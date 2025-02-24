МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Россияне в январе оформили 2,7 миллиона розничных кредитов на сумму 475,12 миллиарда рублей — число кредитов оказалось на 47% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а сумма выданных средств стала самой низкой за последние несколько лет, такие данные РИА Новости предоставили в Объединенном кредитном бюро (ОКБ).