Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года

Она напомнила, что сейчас страховые пенсии по старости назначаются исключительно при наличии заявления, которое следует подать на Госуслугах, лично в Социальном фонде или в МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней. Иногда нужно предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.