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Россиянам сообщили об изменениях правил назначения пенсии с 2026 года

МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Беззаявительный порядок назначения пенсии по старости начнет работать с 2026 года, рассказала агентству «Прайм» эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова.

Источник: © РИА Новости

Она напомнила, что сейчас страховые пенсии по старости назначаются исключительно при наличии заявления, которое следует подать на Госуслугах, лично в Социальном фонде или в МФЦ за месяц до наступления пенсионного возраста. На рассмотрение заявления отводится 10 рабочих дней. Иногда нужно предоставить дополнительные документы о стаже и заработке.

Сейчас без заявления назначают пенсии по инвалидности, потере кормильца, социальные пенсии детям, чьи родители неизвестны.

«Теперь, начиная с 2026 года, Соцфонд может начать назначение пенсий по старости в беззаявительном порядке. Это коснется 59-летних женщин и 64-летних мужчин при наличии 15 лет стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов» — разъяснила Солодовникова.