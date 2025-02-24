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Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

НОВО-ОГАРЕВО (Московская обл.), 24 фев — РИА Новости. Президент Владимир Путин на совещании по развитию отрасли редких и редкоземельных металлов подчеркнул важность этой индустрии для экономики страны и предложил предметно рассмотреть ее перспективы. Основные заявления главы государства — в материале РИА Новости.

  • Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет о обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса.

Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики.

Владимир Путин
президент России

  • Развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развитии важнейших сфер российской экономики.
  • Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов должен возрасти кратно.
  • К 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК.

В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.

Владимир Путин
президент России