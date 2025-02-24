Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

- Редкие металлы востребованы в микроэлектронике, энергетике, в создании инфраструктуры цифровой экономики, во многих секторах гражданской и оборонной сферы. По сути, речь идет о обо всех отраслях нового технологического уклада, который задает динамику общемирового прогресса.
Необходимо соответствовать этой динамике, чтобы успешно конкурировать на глобальных рынках, создавать прочную основу для долгосрочного уверенного развития российской экономики.
- Развитие отрасли необходимо для успешной конкуренции на мировых рынках и развитии важнейших сфер российской экономики.
- Объем выпуска продукции из редкоземельных металлов должен возрасти кратно.
- К 2030 году нужно наладить полный цикл переработки редкоземельных металлов, это необходимо для развития экономики и ОПК.
В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.