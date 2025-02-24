Путин объяснил важность развития отрасли редкоземельных металлов

В этом году запущен национальный проект технологического лидерства, он называется «Новые материалы и химия». В том числе в рамках нацпроекта предстоит наладить всю линейку, полный цикл индустрии редких и редкоземельных металлов, обеспечить их добычу и переработку вплоть до производства готовых высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью.