Назван регион-лидер по степени закредитованности населения

Эксперты отмечают, что в основном задолженность росла из-за ипотечных кредитов, в том числе по программам субсидируемого льготного кредитования. В целом на ипотечные кредиты в структуре задолженности населения приходится 55%, при этом в отдельных регионах ипотека составляет уже две трети общего объема банковских кредитов населению. Наибольший прирост задолженности в среднем на одного жителя региона наблюдался в Республика Тыва, где задолженность по итогам 2024 года выросла на 206 тысяч рублей. Во многом такой прирост обеспечен ипотекой, доля ипотеки за год выросла с 57,7% до 60%.