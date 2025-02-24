Инвесторы не торопятся

Новости, ожидания и торговые идеи. На российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными, возможно, темпами. Основной рост по индексу МосБиржи на прошлой неделе пришелся на понедельник, в то время как в остальные дни индекс консолидировался в границах узкого диапазона 3250−3300 п. на фоне ротации средств инвесторов из фондов денежного рынка в другие инструменты, в том числе рынка акций. По оценке главы МосБиржи Виктора Жидкова, за последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка около 15 млрд руб., из которых около 45% были инвестированы на рынке акций. Это отражает интерес инвесторов к рынку акций и при прочих равных выступает в пользу дальнейшего роста фондовых индексов по завершению консолидации.