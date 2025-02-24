Индекс Мосбиржи, укрепление рубля и акции сталеваров: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Рынок акций рос в первую половину дня пятницы, однако затем начал снижаться. По итогам торгов 21 февраля индекс Мосбиржи потерял 0,28%, до 3283,29 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней и утренней сессиях, завершил среду выше — на отметке 3296,52 пункта. Долларовый индекс РТС по итогам основной торговой сессии прибавил 0,1%, до 1173,12 пункта.
На утренней сессии 24 февраля IMOEX2 прибавляет 0,16%, до 3301,73 пункта по данным на 08:41 мск.
По словам аналитика «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина, инвесторы предпочитают сокращать позиции в акциях около девятимесячной вершины из-за отсутствия позитива в переговорном процессе по поводу конфликта на Украине. Не добавило оптимизма и заявление пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова о том, что пока нет конкретики по встрече президентов России и США. Кроме того, как отметил Бабин, в пятницу российский рынок снижался на фоне ухудшения валютного и сырьевого факторов.
«Индекс Мосбиржи остается в диапазоне 3220−3360 пунктов, где совершает разнонаправленные движения в рамках консолидации. Обычно выход из нее происходит в сторону продолжения тенденции, прерванной такой боковой коррекцией, то есть в нашем случае вверх», — поясняет Дмитрий Бабин. Он считает, что в понедельник индикатор может попробовать преодолеть ближайшее сопротивление вблизи отметки 3360 пунктов при условии, что нефтяные цены не будут быстро снижаться, а рубль удержится от активного укрепления.
Аналитики инвестиционной компании «Велес Капитал» полагают, что без конкретики по поводу разработки мирного соглашения по Украине индекс Мосбиржи может опуститься в район 3059 пунктов. При этом они отмечают, что основной настрой на рынке остается оптимистичным, а при краткосрочном «бычьем» сценарии индикатор в ближайшие недели может подняться к пику 2024 года — 3521 пункт. Кроме того, по мнению аналитиков, российский рынок поддержит сезон годовых отчетностей и объявления о дивидендах, что станет дополнительным поводом для покупок отдельных эмитентов.
Для российского рынка предстоящая неделя может стать поворотной, считает директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Он обращает внимание, что санкции ЕС и Великобритании, ожидаемые 24 февраля, уже частично учтены рынком, а положительные сигналы из США, по мнению эксперта, могут перевесить локальные риски.
«Пробитие уровня 3300 пунктов выглядит вполне вероятным, но в моменте мы можем протестировать поддержку на уровне 3050 пунктов с последующим ростом в диапазон 3400−3500 пунктов, особенно на фоне реальных действий, например по подготовке межпрезидентских переговоров», — говорит Ярослав Кабаков.
Рубль
Рубль продолжает укрепляться по отношению к иностранным валютам. По итогам торгов в пятницу, 21 февраля, пара CNY/RUB закрылась на отметке ₽12, потеряв 0,15%. При этом на минимуме юань торговался на отметке ₽11,907. Это минимальный уровень с 29 августа 2024 года.
В то же время на международном рынке Форекс доллар в паре с рублем отступал почти до ₽87, на минимуме достигая ₽87,3.
«Основная причина укрепления рубля заключается в ожидании нормализации российско-американских отношений и смягчения санкций. Свою роль играет и недооцененность, сформировавшаяся в 2024 году после ухода пары USD/RUB выше ₽100, так как в условиях санкций импортеры из РФ предъявляли повышенный спрос на иностранную валюту», — пишет аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов говорит, что драйвером укрепления рубля стали спекулятивные продажи валюты на фоне стремительно растущих ожиданий по снижению геополитических издержек, а также рост активности экспортеров перед февральскими налоговыми выплатами, которые необходимо произвести до конца следующей недели.
Попов считает, что тренд к укреплению рубля сохранится. «Мы оцениваем курс, очищенный от геополитической надбавки, на уровне ₽85−87 за доллар и ₽11,5−11,7 за юань. Полагаем, что в ближайшее время вблизи этих значений может произойти стабилизация котировок», — подчеркивает эксперт.
Акции сталеваров
Акции российских сталелитейных компаний — ММК, НЛМК и «Северстали» — в пятницу выглядели лучше рынка. По итогам дня бумаги ММК выросли на 4,3%, до ₽39,41, НЛМК — на 1,62%, до ₽160,4, «Северстали» — на 3,02%, до ₽1385,8 за акцию.
Акции сталеваров пока не выглядят перекупленными в отличие от многих голубых фишек, отмечает Дмитрий Бабин. Тем не менее фундаментально у БКС негативный взгляд на этот сектор, бумаги которого торгуются с премией более 30% по Р/Е, несмотря на то что первый квартал сезонно слабый.
По мнению эксперта, некоторая стабилизация в российской сталелитейной отрасли может наступить со второго квартала по мере сезонного оживления спроса. В любом случае акции производителей стали пока неинтересны долгосрочно, считает Бабин.
Курсы валют
Публикуемм наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽90,69, продать — по ₽90,01;
- Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить доллары можно по ₽90,75, продать — по ₽87.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽96,79, продать — по ₽96,01;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽96,99, продать — по ₽94.
Самые дешевые юани:
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,86, продать — по ₽11,16;
- банк «Национальный стандарт» (ст. м. «Добрынинская», «Полянка»): купить юани можно по ₽12,91, продать — по ₽12,37.
Корпоративные события
ВТБ. Конференц-звонок с первым заместителем президента — председателя правления ВТБ Дмитрием Пьяновым по случаю раскрытия обобщенной консолидированной отчетности группы ВТБ по МСФО за 2024 год. Саму отчетность опубликуют 25 февраля.
Другие важные события
Банк России: информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.
ЕС утвердит и введет 16-й пакет санкций против России. Среди прочего он включает запрет импорта первичного алюминия, ограничения против 13 банков, а также 73 судов, входящих в теневой флот для экспорта сырой нефти.
Великобритания объявит о самом крупном пакете санкций против России за три года конфликта, по словам министра иностранных дел королевства Дэвид Лэмми.
Япония: торги не проводятся в связи с Днем рождения императора.
Германия: индексы экономических ожиданий и делового климата IFO в феврале — 12:00 мск.
Еврозона: индекс потребительских цен год к году в январе — 13:00 мск.
Совет Безопасности ООН проголосует по предложенной США резолюции по Украине — 23:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3283,29 (-0,28%).
Индекс РТС: 1173,12 (+0,1%).
S&P 500: 6013,13 (-1,71%).
Dow Jones Industrial Average: 43 428,02 (-1,69%).
NASDAQ Composite: 19 524,01 (-2,2%).