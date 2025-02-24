Индекс Мосбиржи, укрепление рубля и акции сталеваров: дайджест инвестора

Аналитики инвестиционной компании «Велес Капитал» полагают, что без конкретики по поводу разработки мирного соглашения по Украине индекс Мосбиржи может опуститься в район 3059 пунктов. При этом они отмечают, что основной настрой на рынке остается оптимистичным, а при краткосрочном «бычьем» сценарии индикатор в ближайшие недели может подняться к пику 2024 года — 3521 пункт. Кроме того, по мнению аналитиков, российский рынок поддержит сезон годовых отчетностей и объявления о дивидендах, что станет дополнительным поводом для покупок отдельных эмитентов.