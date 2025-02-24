Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного рынка на фоне ралли

«За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца, и выявили, что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — сообщил глава торговой площадки.