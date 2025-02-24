Глава Мосбиржи оценил оттоки из фондов денежного рынка на фоне ралли

На фоне ралли отток из паевых фондов денежного рынка составил около ₽15 млрд за последний месяц, но деньги остались на бирже — инвесторы направили их в другие инструменты, сообщил «РБК Инвестициям» председатель правления Московской биржи Виктор Жидков.
«За последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка не более ₽15 млрд. Скептики скажут, что эти деньги вернутся в депозиты. Мы изучили всех, кто был нетто-продавцами в фондах за последние 1,5 месяца, и выявили, что более 90% активов были инвестированы в следующей пропорции: 51% этих денег пришли на рынок облигаций, 45% — на рынок акций, а 4% перешли в другие фонды коллективных инвестиций», — сообщил глава торговой площадки.
По подсчетам «РБК Инвестиций», за месяц, с 20 января по 19 февраля, фонды денежного рынка потеряли ₽15 млрд от стоимости чистых активов (СЧА). Основной отток средств пришелся на период ралли на бирже, тогда российские инвесторы за 14 февраля вывели более ₽10 млрд из фондов денежного рынка на фоне роста котировок акций. Суточный объем оттока из этого инструмента стал рекордным с начала 2025 года и более чем вдвое превысил предыдущий максимум, зафиксированный 28 января, — ₽4,49 млрд.
Эксперты, опрошенные «РБК Инвестициями», выделили два ключевых фактора, которые способствовали тенденции оттоков средств из фондов денежного рынка:
сезонный фактор. В конце декабря в фондах денежного рынка были зафиксированы рекордные притоки — ₽228,7 млрд. Инвесторы стремились разместить деньги в фондах на период длительных новогодних праздников, а в январе средства частично выводились;
оптимизм на рынке, который усиливал желание инвесторов переложиться в более рискованные активы, в том числе в акции, в расчете на их дальнейший рост. Стартом ралли на бирже стали ожидания улучшения геополитического фона.
12 февраля состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, вызвавший рост котировок на российском фондовом рынке. Индекс Мосбиржи 12 февраля, до сообщений о переговорах, закрылся на уровне 3025,63 пункта и с тех пор вырос на 8,5%. В пятницу, 21 февраля, к закрытию он составил 3283,29 пункта.
По сообщению Мосбиржи, суммарный объем торгов на рынке акций Мосбиржи 12 февраля 2025 года достиг максимума с марта 2022 года — ₽422,5 млрд, а на вечерней сессии 12 февраля и утренней сессии 13 февраля были установлены рекорды за всю историю — ₽237 млрд и ₽85 млрд соответственно.
Этот день занял четвертое место в топ-5 с начала 2022 года по объему торгов акциями и депозитарными расписками в основном режиме (безадресные сделки Т+). Этот показатель, по подсчетам «РБК Инвестиций», составил ₽365,19 млрд, превзойдя аналогичный показатель 24 февраля 2022 года (день начала военных действий на Украине), который тогда поднимался до ₽364,73 млрд.