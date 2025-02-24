Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым

Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда — к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе «Сумма», транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду — с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.