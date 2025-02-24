Генпрокуратура подала иск к офшорам, связанным с НМТП и Магомедовым

Иск поступил в суд 21 февраля. К рассмотрению он еще не принят. Предмет и основания требований на данный момент не сообщаются. Третьим лицом в карточке дела указан Сбербанк.
«Транснефть» в 2018 году приобрела 50% уставного капитала компании Omirico Limited, под косвенным контролем которой находилось 50,1% акций ПАО «Новороссийский морской торговый порт», «в результате сделки доля группы в компании Omirico Limited увеличилась до 100%», сообщала трубопроводная компания в 2019 году. Отмечалось, что сумма сделки составила 750 миллионов долларов.
В отчетности «Транснефти» говорилось, что в результате этой сделки «эффективная доля группы в ПАО “НМТП” увеличилась с 37% до 63%, вследствие чего группа получила контроль над ПАО “НМТП” и его дочерними компаниями». Бенефициаром второго ответчика — Torresant Industry Ltd — в открытых источниках называется бывший совладелец НМТП Зиявудин Магомедов, бенефициар группы «Сумма».
Обе компании-ответчика фигурировали в иске Магомедова и подконтрольных ему юрлиц к «Транснефти», который истцы в 2023 году направили в Высокий суд Англии и Уэльса. Они требовали взыскать 5 миллиардов долларов в связи с якобы незаконной продажей акций НМТП в 2018 году. «Транснефть» в январе сообщила, что «суд… отклонил иск в связи с отсутствием необходимой юрисдикции и признал несостоятельными все требования Зиявудина Магомедова».
Арбитражный суд Москвы в настоящее время рассматривает заявление «Транснефти», требующей запретить Omirico и Torresant Industry инициировать и продолжать разбирательства с российской компанией в иностранных судах и арбитражах.
Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в 2018 году. Мещанский суд Москвы 1 декабря 2022 года приговорил Зиявудина к 19, а Магомеда — к 18 годам колонии строгого режима за организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату при реализации ряда крупных проектов, в том числе с госучастием. У Зиявудина Магомедова были конфискованы доли в группе «Сумма», транспортной группе Fesco и других подконтрольных компаниях. Мосгорсуд изменил приговор, снизив наказание Зиявудину с 19 до 18,5, а Магомеду — с 18 до 17,5 лет. Братья вину не признали.