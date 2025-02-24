Эксперты рассказали о росте спроса на премиальную жилую недвижимость

Однако новых элитных домов на первичном загородном рынке на всех не хватает. В начале 2025 года объем первичного предложения загородных коттеджей пришел к критически низким значениям. В продаже находится всего 105 готовых домов, тогда как только за последний год их было приобретено 110. В результате такого дефицита, спрос не может быть удовлетворен в полной мере, а число продаж на первичном рынке по сравнению с 2023 годом практически не увеличилось, прирост составил всего 1%, отметили эксперты.