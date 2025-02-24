Эксперты рассказали о росте спроса на премиальную жилую недвижимость

«Загородный рынок премиальной жилой недвижимости демонстрирует уверенный рост спроса по итогам 2024 года. Покупатели проявляют большой интерес к приобретению элитных коттеджей и земельных участков, особенно на популярных направлениях Подмосковья — Рублево-Успенском, Новорижском и Минском шоссе. Совокупный рост спроса на элитные дома и земельные участки в премиальных локациях на первичном и вторичном рынках составил порядка 33%», — говорится в исследовании.
Гендиректор «Intermark загородная недвижимость» Нина Резниченко объяснила «Известиям», что на растущий спрос к элитным загородным объектам повлияли инфляция, волатильность фондового рынка, высокие ставки ипотечного кредитования.
Однако новых элитных домов на первичном загородном рынке на всех не хватает. В начале 2025 года объем первичного предложения загородных коттеджей пришел к критически низким значениям. В продаже находится всего 105 готовых домов, тогда как только за последний год их было приобретено 110. В результате такого дефицита, спрос не может быть удовлетворен в полной мере, а число продаж на первичном рынке по сравнению с 2023 годом практически не увеличилось, прирост составил всего 1%, отметили эксперты.
«Девелоперы, несмотря на усилия, не всегда успевают удовлетворить растущий спрос из-за сложности с получением разрешений, нехватки квалифицированной рабочей силы, удорожания строительных материалов, а также из-за ограниченного количества подходящих земельных участков. Всё это приводит к дисбалансу на рынке, где спрос превышает предложение», — добавила Резниченко.
Как уточнили в агентстве, как следствие, многие покупатели, которые не готовы тратить временные и денежные ресурсы на самостоятельное строительство, переориентируют свои интересы на премиальный рынок вторичных загородных объектов. Так, по итогам 2024 года 81% покупателей сделал выбор в пользу вторичного рынка. Предложение на вторичном элитном рынке к началу 2025 года составляет порядка 1,1 тыс. домовладений. По результатам 2024-го в данном сегменте покупатели приобрели 481 коттедж, что на 43% больше, чем годом ранее.
По информации экспертов, средняя стоимость загородного элитного коттеджа на первичном рынке составляет около 383 млн рублей, на вторичном покупка дома в среднем обойдется в 569 млн рублей.
Ранее, 21 февраля, сообщалось, что больше половины опрошенных (53,8%) россиян предпочли бы вложения в жилую недвижимость. За коммерческую проголосовали 40,4% респондентов, оставшиеся 5,8% выбрали промышленную. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков курорта «Лучи». Наиболее привлекательной стратегией для инвестирования россияне назвали приобретение недвижимости под сдачу в аренду.