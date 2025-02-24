Экономисты предложили вариант изменения пенсионной системы

Пенсионная реформа, которая стартовала с 1 января 2019 года, рассчитана до 2028 года. Она предполагает поэтапное повышение возраста выхода на пенсию. До 2019 года мужчины выходили на пенсию в 60 лет, а женщины — в 55 лет. В 2028 году пенсионный возраст для мужчин составит 65 лет, для женщин — 60 лет. Возраст назначения социальной пенсии по старости, которую получают граждане, не имеющие необходимого стажа работы для получения страховой пенсии, также был повышен на пять лет — с 65 до 70 лет для мужчин и с 60 до 65 лет для женщин.