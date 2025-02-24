Долговая нагрузка регионов упала до минимума за десять лет

Рыночная часть собственного регионального долга последовательно сокращается с 2020 года, замещаясь бюджетным кредитом, она достигла минимума даже в номинальном выражении в 2024 году — всего 613 млрд руб. (это облигации и банковские кредиты), отмечает директор центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Регионам сейчас будет сложнее удерживать достигнутые минимальные показатели по госдолгу в силу того, что изменения в налоговой системе, прошедшие в 2024 году и вступившие в силу с 2025 года, создают дополнительную нагрузку на бизнес и население, но почти вся выгода от этого пойдет в федеральный бюджет, а не в региональные», — указывает Климанов.