Цены на ремонт грузовых вагонов достигли трехлетнего максимума

Участники рынка, опрошенные РБК в январе в связи с ужесточением требований к капитальному ремонту грузовых вагонов со стороны РЖД, ожидали роста издержек на обслуживание парка. Кроме того, они расценивали эти ограничения как очередную меру, направленную на сокращение парка на сети (сейчас, по данным РЖД, на сети находится рекордное количество вагонов — более 1,3 млн единиц, профицит оценивается в 400 тыс. — РБК). По словам источника РБК среди операторов, усиление контроля РЖД за вагонами после капитального ремонта «кратно» увеличило его стоимость. «По сути, новые требования перевозчика — это выход после капремонта почти нового вагона. Если раньше разница в стоимости деповского и капитального ремонтов составляла около 100 тыс. руб., то сейчас она доходит до миллиона», — сетует собеседник РБК. По его словам, только замена всех люков на полувагонах обходится операторам примерно в 400 тыс. руб. «Еще немного, и проще будет купить новый вагон, чем капитально отремонтировать старый», — резюмирует источник.