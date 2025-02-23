Юрист разрушила миф о легком выселении из жилья за долги по оплате ЖКУ

Действительно, ЖК РФ предполагает пени за просрочку платежей за услуги ЖКХ, однако выселить из квартиры могут, лишь если плата совсем не вносится в течение полугода и более. Однако для этого необходимо решение суда, который, в свою очередь, обращает внимание на наличие уважительных причин. Среди них — тяжелое материальное положение нанимателя и членов его семьи, наличие на иждивении инвалидов и несовершеннолетних детей, болезнь и т. д.