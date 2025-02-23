В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

По его словам, даже если предположить, что доллар к лету вырастет до 100 рублей, обменники не предложат для продажи курс, равный межбанковскому, в результате прибыль от операции окажется крайне несущественной. Он отметил, что если человек сегодня купит доллары по 93−95 рублей, а летом продаст их с учетом курса обменника максимум за 97 рублей, прибыль составит лишь 3%, при этом, если он приобрел валюту в небольших объемах, то с него, как правило, ещё возьмут и дополнительную комиссию. в результате, по мнению Гаврилова, подобные операции попросту теряют смысл.