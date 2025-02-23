В Госдуме назвали самые стабильные инструменты для инвестирования

«Вложение в наличную валюту не приносит процентного дохода, в отличие от рублевых инструментов. В частности, вложения в индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) с финансовыми инструментами с минимальными или вовсе отмененными комиссиями на покупку — огромное преимущество. Не могу не упомянуть, что ИИС позволяют получить возврат подоходного налога, а это очень значительный доход. Отмечу, что ИИС — это долгосрочные вложения. То есть, проще говоря, выгодно класть короткие деньги на депозиты, а длинные в ИИС ради дополнительных преимуществ», — сказал Гаврилов.
По его словам, дополнительное преимущество ИИС заключается в том, что инструменты с фиксированным доходом, такие как ОФЗ, уже содержат в себе огромный дисконт, приближающий их доходность с доходностью банковских депозитов, что позволяет зафиксировать выгодную доходность на несколько лет вперёд.
«Так рублевые вложения не только обеспечивают сохранность капитала, но и приносят стабильный доход. В отличие от долларовых накоплений, которые хранятся без прибыли, вложения в рублевые инструменты приносят реальную выгоду. Суть дисконтирования не в уравнивании с ключевой ставкой, а в уравнивании с депозитными ставками. И здесь очень важная выгода в том, что даже если депозиты рано или поздно снизятся в доходности, ОФЗ можно купить на долгий срок, таким образом зафиксировав высокую доходность», — отметил депутат.
Он сообщил, что если человек приобретает доллары в обменнике, он сталкивается с фиксированными затратами на каждую операцию, при этом рублевые депозиты обеспечивают не только сохранность капитала, но и его увеличение.
«В условиях текущей процентной политики Банка России доходность рублевых активов остается крайне высокой, что делает их особо привлекательными по сравнению с вложением в любую иностранную валюту», — рассказал Гаврилов.
Парламентарий обратил внимание, что именно рубль даёт очень хорошую доходность, а например, вклад в долларах имеет доход номинально ниже. Он указал, что в надежных больших банках вклады в долларах и евро сейчас вообще не предлагают, а там, где такая опция есть — доход не превысит 3% или в редких случаях 4%. По его мнению, нести свои сбережения в банк без имени, с низким рейтингом и единственным офисом является сомнительной лотереей.
«Курс рубля продолжает демонстрировать возросшую устойчивость, но пока обменники практически не реагируют на официальные колебания — цена покупки в среднем 88 рублей за доллар, а цена продажи — в среднем 95 рублей за доллар, поэтому нет никаких оснований спешить в обменник, чтобы обменять рубли на доллары», — добавил Гаврилов.
Он подчеркнул, что разница между официальным курсом и ценами в обменниках остаётся высокой, и даже если межбанковский курс снизится, обменники будут вынуждены корректировать стоимость продажи, чтобы соответствовать законодательным нормам.
«Разница между курсами покупки и продажи, вызванная ожиданием волны покупателей долларов, остается спекулятивно высокой, что уже делает покупку валюты менее привлекательной. Да, сейчас они не спешат резко снижать курс, но если официальный курс будет и дальше активно снижаться, то со временем они будут вынуждены это сделать, что создаёт риск для тех, кто купит доллары по завышенной цене сейчас. Это логично и понятно — если курс продолжит снижаться, убытки станут неизбежными», — считает депутат.
По его словам, даже если предположить, что доллар к лету вырастет до 100 рублей, обменники не предложат для продажи курс, равный межбанковскому, в результате прибыль от операции окажется крайне несущественной. Он отметил, что если человек сегодня купит доллары по 93−95 рублей, а летом продаст их с учетом курса обменника максимум за 97 рублей, прибыль составит лишь 3%, при этом, если он приобрел валюту в небольших объемах, то с него, как правило, ещё возьмут и дополнительную комиссию. в результате, по мнению Гаврилова, подобные операции попросту теряют смысл.
«Многие сторонники поспешных валютных операций ссылаются на долгосрочные колебания курса. Однако даже прогнозы о возможном росте доллара к лету не предполагают значительных изменений», — считает парламентарий.
Он отметил, что в условиях, когда даже при оптимистичном сценарии доллар может достичь 95−100 рублей, разница с текущим курсом покупки-продажи остается в пределах, которые не дают серьезных преимуществ.
«Валютный рынок подвержен резким краткосрочным движениям, но выгода от резких курсовых перепадов доступна только крупным профессиональным инвесторам. В обменных пунктах в период резких колебаний курса ЦБ всегда наблюдается одна и та же картина: разрыв между курсами покупки и продажи долларов резко увеличивается. Обменники наживаются на ажиотаже, а точнее сказать — на склонности людей к импульсивным финансовым решениям. Прежде чем принимать решения, стоит рассматривать не только сам курс, но и вопросы конвертации, комиссий, времени удержания актива и возможных альтернативных способов размещения средств», — рассказал парламентарий.
Также, по словам депутата, следует учитывать транзакционные издержки, в отличие от операций на фондовом рынке или банковских вкладах, покупка валюты сопряжена с высокими спредами и комиссиями.
«Инфляция в стране остается высокой, и как раз именно в таких условиях рублевые депозиты остаются наиболее выгодным решением, поскольку доходность по ним достигает 18−20% годовых и более, что значительно превышает даже максимальные оценки инфляции. Это позволяет и компенсировать потери от обесценивания денег, и зафиксировать реальную прибыль. В отличие от доллара, который сам подвержен инфляционным процессам и не приносит такого процентного дохода, рублевые инструменты позволяют приумножать капитал, с ликвидностью и стабильностью вложений», — подчеркнул Гаврилов.
По его мнению, у многих людей сложилось впечатление, что доллар является беспрекословно крепкой валютой, но и он подвержен инфляции. Он рассказал, что ослабление доллара не так заметно в течение одного года, но за достаточно долгий период товарное обесценение этой валюты становится очень существенным. По словам депутата, за 4 года, с 2021 по 2024 гг. накопленная долларовая инфляция составила 21,2% (в среднем по 5% в год).
«Высокая инфляция и ужесточение денежно-кредитной политики все более обременительными делают и займы. Рост процентных ставок повышает выплаты, ограничивая доступность заемных средств. Почему мы об этом говорим в контексте доллара — некоторые люди реально берут кредиты для покупки долларов, рассчитывая заработать на курсовой разнице, но такая стратегия экономически несостоятельна. Волатильность валютного рынка делает точные прогнозы невозможными, а большие кредитные платежи перекрывают потенциальную прибыль. В случае снижения курса заемщик несет двойные убытки: выплачивает проценты по займу и фиксирует потери на валютной сделке. В текущих условиях разумнее избегать новых долгов и направлять средства в более стабильные финансовые инструменты — рублевые депозиты и облигации», — сообщил глава комитета Госдумы.
Он считает, что текущая ситуация не оставляет оснований для срочной покупки долларов, а те, кто спекулируют на курсовых колебаниях, не имеют под этим рациональных экономических обоснований особенно в долгосрочной перспективе.
«Спешу заметить, что либеральные круги, которые систематически специально занижают роль рублевых инструментов и нашей национальной валюты в целом, не учитывают актуальные рыночные факторы и изменения в финансовой системе, что ведет к искажённому восприятию ситуации у наших граждан. Колебания курса и рассуждения о мнимой прибыли — распространенное заблуждение, которое нередко используется, кстати, многими мошенниками», — добавил Гаврилов.
По мнению депутата, они манипулируют паническими спонтанными настроениями, предлагая якобы выгодные схемы покупки валюты, создавая фиктивные инвестиционные инструменты, обещая высокую доходность, но в реальности такие схемы с долларами приводят людей только к убыткам, поскольку на рынке отсутствуют гарантии устойчивого роста курса.
«Разные интересы экспортеров и импортеров, потребности бюджета и стоимость обслуживания госдолга создают разнонаправленные движения курса рубля. Эти факторы оказывают взаимное влияние, что делает краткосрочные спекуляции на валютном рынке рискованными как для частных лиц, так и для крупных компаний, стремящихся хеджировать риски своей доходности. Если геополитическая и макроэкономическая обстановка останется стабильной, а наши внешнеторговые возможности расширятся, то рубль может продолжить укрепление. Однако понятно, что экспортерам выгоден низкий рубль, так как за валюту они получают больше рублей, в то время как импорт требует более крепкой национальной валюты, что создаёт противоположные тенденции и повышает волатильность», — заключил он.