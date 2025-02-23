Спонсор Трампа не увидел интереса нефтяников США к возвращению в Россию

«Американские нефтяные компании вели очень успешный бизнес в России. Мы считаем, что в какой-то момент они вернутся, ведь зачем им отказываться от предоставленных возможностей по доступу к российским природным ресурсам?», — сказал в феврале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отвечавший на переговорах с США в Эр-Рияде за экономический аспект. Он оценил потери американского бизнеса от ухода с российского рынка более чем в $300 млрд.