Россия построит порт, НПЗ и ТЭС в Мьянме

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев — РИА Новости. Россия и Мьянма подписали меморандум по инвестиционному сотрудничеству в специальной экономической зоне «Давэй», в частности, будут развивать инфраструктурные проекты — порт, угольную ТЭС и нефтеперерабатывающий завод. Документ подписали министр экономического развития России Максим Решетников, который находится с визитом в Мьянме, и министр инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кан Зо.