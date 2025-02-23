Россия построит порт, НПЗ и ТЭС в Мьянме

Подписание документа состоялось на «полях» 5-й Межправительственной Российско-Мьянманской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, в ходе официального визита российской делегации в мьянманскую столицу Нейпьидо.
«Текст меморандума содержит базовые параметры сразу нескольких крупных инфраструктурных и энергетических проектов, которые совместно с российскими компаниями реализуются на территории Мьянмы. Речь идет о проектах по строительству порта, угольной ТЭС и нефтеперерабатывающего завода», — сказал Решетников.
По оценке сторон, развитие сотрудничества в рамках специальной экономической зоны «Давэй» позволит России и Мьянме развивать новые рынки сбыта, наращивать инвестиции и производство.
Специальная экономическая зона «Давэй» — проект площадью 196 квадратных километров в Андаманском море. В перспективе на территории СЭЗ планируется открыть высокотехнологичные промышленные зоны и транспортные узлы, зоны информационных технологий и экспортной обработки.