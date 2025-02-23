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Решетников оценил перспективы возвращения западных компаний в Россию

НЕЙПЬИДО (Мьянма), 23 фев — РИА Новости. Западные компании, хотя и не юридически, обращались с предложениями о возвращении в РФ, зондируют в информационном поле такие перспективы, но российский бизнес, который сделал большие инвестиции, в приоритете, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

Источник: © РИА Новости

«Пока каких-то юридических обращений к нам не было. Но явно идет зондирование в информационном поле. Но тут вопрос в другом, что вся информационная волна достаточно сильно обеспокоила наш бизнес. Потому что люди деньги вкладывают, люди все-таки рассчитывают, что будет какая-то предсказуемость», — добавил министр.

По его словам, для российских властей очень важно, чтобы эти инвестиции не сгорели. «Поэтому будем относиться к этому (возвращению западных компаний — ред.) индивидуально, конечно, очень внимательно смотреть», — заключил он.

Ранее ряд СМИ и Telegram-каналов со ссылкой на источники начали писать о якобы имеющихся планах возврата некоторых иностранных брендов и компаний в Россию.