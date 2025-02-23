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На выплаты жителям Курской области направят 44 миллиарда рублей

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Правительство направит почти 44 миллиарда рублей на ежемесячные выплаты жителям Курской области, сообщила пресс-служба кабмина.

Источник: © РИА Новости

«Жители Курской области, чье имущество первой необходимости было утрачено, будут получать ежемесячные выплаты в размере 65 тысяч рублей. Распоряжение о выделении на эти цели почти 44 миллиардов рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — указано в материале.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выплаты в 65 тысяч рублей должны получать все более чем 112 тысяч жителей Курской области, потерявшие имущество — и пенсионеры, и работающие, и дети.

В кабмине уточнили, что решение касается более 112 тысяч граждан, которые по состоянию на 6 августа 2024 года проживали на территориях, где ввели режим контртеррористической операции и чрезвычайной ситуации федерального характера.

Средства из резервного фонда правительства предоставят региону в виде межбюджетного трансферта.

Мишустин также поручил Минтруду держать на контроле организацию работы по оказанию помощи пострадавшим жителям Курской области.