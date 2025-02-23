Гадание на кадрах: ИИ поможет компаниям предсказывать поведение сотрудников

С точки зрения информационной безопасности созданные на основе технологий машинного обучения и искусственного интеллекта системы для работы с кадрами должны разрабатываться в доверенной среде и обучаться на доверенных моделях, говорит в беседе с «Известиями» директор по персоналу Angara Security Валентина Ерохина. В противном случае они могут галлюцинировать и не помогать, а, напротив, вредить работодателю — к примеру, помогая HR набирать не тех людей и не на те позиции.