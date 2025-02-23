Брокер «Сбера» составил портрет российского инвестора-мужчины

Среди клиентов брокера «СберИнвестиции» мужчины составляют 57% от числа всех инвесторов. Среди подростков, открывших брокерский счет в «Сбере», этот показатель выше — юношей 79%. Средний возраст мужчины-инвестора — 38 лет, хотя открывают брокерский счет чаще всего в 34 года. Таковы результаты исследования, которое «СберИнвестиции» провели к 23 февраля (есть в распоряжении «РБК Инвестиций»).
В 2024 году средний объем активов в портфеле мужчины-инвестора увеличился на 16%, а общее число сделок — на 15%, чем годом ранее. Эти данные свидетельствуют, что мужчины стали чаще выбирать вложения в фондовый рынок, отмечают в «Сбере».
Также исследование показало, что большинство мужчин-инвесторов придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. «По объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%. И, несмотря на общий рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, по количеству покупателей среди мужчин акции обошли их в полтора раза», — говорится в сообщении компании.
В портфелях мужчин-инвесторов, имеющих счет в «СберИнвестициях», по объему лидируют акции «Сбера», «Газпрома», «ЛУКОЙЛа», «Сургутнефтегаза», «Норникеля», «Татнефти», «Роснефти», «Северстали», «Новатэка» и «Транснефти».
В банке отметили, что помимо Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга в топ регионов по числу мужчин-инвесторов вошли Свердловская, Ростовская, Самарская, Нижегородская, Новосибирская области, Краснодарский край и Республика Башкортостан. При этом наибольшая доля мужчин среди инвесторов в Чеченской республике, Крыму, Санкт-Петербурге, Нижегородской, Московской, Ростовской областях и Хабаровском крае.
Также «СберИнвестиции» назвали самые распространенные имена среди мужчин-инвесторов. Ими стали Александр, Сергей, Алексей, Дмитрий и Андрей.
Общее число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам января 2025 года составило более 35,5 млн человек. Прирост за месяц — 389 тыс. человек. Количество открытых счетов — 65,4 млн. Сделки на площадке в январе заключили 3,8 млн частных инвесторов.
Наиболее популярным инструментом для российских инвесторов в целом в январе были облигации — объем инвестиций в них составил рекордные ₽104 млрд.
От акций в декабре 2024 года и январе 2025 года частные инвесторы активно избавлялись. За этот период продажи акций розничными инвесторами превысили покупки на ₽56,1 млрд, следует из «Обзора рисков финансовых рынков» Банка России. Это превысило среднемесячный показатель августа — ноября 2024 года (в среднем они продавали бумаги на 15,7 млрд рублей в месяц).