Брокер «Сбера» составил портрет российского инвестора-мужчины

Также исследование показало, что большинство мужчин-инвесторов придерживаются активного подхода к инвестициям и предпочитают акции. «По объему активов в портфелях этот инструмент занимает 42%, облигации — 30%, а фонды — 18%. И, несмотря на общий рекордный приток в фонды денежного рынка в прошлом году, по количеству покупателей среди мужчин акции обошли их в полтора раза», — говорится в сообщении компании.