Уходящий из России Ситибанк простит долги примерно по тысяче кредитов

«Эти сведения отразят в вашей кредитной истории факт прекращения обязательств по кредитному договору по причине прощения долга — эта информация отражает факт и обычно является нейтральной», — отмечается в материалах Ситибанка. Там указали, что банки, как правило, проверяют именно факт своевременного обслуживания долга, когда клиент еще не вышел на просрочку. После завершения процедуры списания Ситибанк направит таким клиентам повторное подтверждающее письмо, но клиентам также рекомендуют обратиться в службу поддержки CityPhone, чтобы «закрыть текущий счет». Там же им могут выдать справку об отсутствии задолженности по кредитному договору.