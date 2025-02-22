Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

Он напомнил, что в феврале пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Дело в том, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3 процента, но, по данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента.