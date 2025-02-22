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Россиянам объяснили, почему пенсия в марте будет меньше февральской

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Размер пенсионных выплат в марте у большинства получателей окажется меньше, чем в феврале. Почему так произойдет, рассказал агентству «Прайм» старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Источник: © РИА Новости

Он напомнил, что в феврале пенсионеры вместе с обычной ежемесячной пенсией получили доплату за инфляцию. Дело в том, что в январе страховые пенсии увеличили на запланированные 7,3 процента, но, по данным Росстата, инфляция оказалась выше. В конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента.

«Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — рассказал специалист.

Иными словами, многие получили доплату за два месяца сразу. Начисление пенсии в марте будет стандартным, без двойных надбавок.