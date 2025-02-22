Решетников предупредил об «иных» требованиях для возвращения компаний

«Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — пояснил министр, отвечая на вопрос о его оценке перспективы возвращения ушедших из России зарубежных компаний и возможных условий для этого.