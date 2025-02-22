ЕС может потерять 28 миллиардов евро из-за пошлин Трампа, пишет Bloomberg

«В Евросоюзе оценивают, что первая волна пошлин Дональда Трампа на сталь и алюминий может нанести ущерб на сумму не менее 28 миллиардов евро для экспорта блока, что может стать серьезной эскалацией в торговой войне американского президента. Количество (попадающих под пошлины — ред.) вещей, среди которых, по оценкам ЕС, будут и производные (из стали и алюминия — ред.), может быть в четыре раза выше, чем в последний раз, когда Трамп нацеливался на металлический сектор блока», — говорится в сообщении агентства со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.