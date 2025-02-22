Адвокат рассказала о способах раздела ипотечной квартиры при разводе

«Первый способ — заключение брачного договора или соглашения о разделе совместно нажитого имущества (в зависимости от того, расторгнут брак или еще нет), в котором прописываются имущественные права каждого из супругов, бывших супругов. А именно, за кем остается квартира, кто и в каком порядке выплачивает кредит, какая доля квартиры принадлежит каждому из супругов и так далее», — отметила эксперт.
По ее словам, при втором варианте еще на стадии оформления договора ипотеки одним из условий банка может быть заключение брачного договора. Таким образом кредитная организация стремится защитить свои интересы, так как существует риск, что при разводе супруги перестанут выплачивать кредит из-за снижения дохода.
«Целесообразно оформить брачный договор при ипотеке, если доход имеет один член семьи, если так выше шанс на одобрение ипотеки или если второй супруг не согласен брать ипотеку», — посоветовала адвокат.
Третий способ — судебное разбирательство при расторжении брака. Всё имущество, приобретенное супругами в браке, считается совместным и делится при разводе поровну. Это же правило распространяется и на жилье, приобретенное в ипотеку. Однако такая квартира является залоговым имуществом, чем и обусловлены сложности при ее разделе, указала эксперт.
«Один из самых частых вопросов — это то, как суд поделит квартиру, если в первоначальный взнос вкладывались оба супруга, но в дальнейшем выплаты производил только один из них? Следует отметить, что тот факт, что супруг в период брака самостоятельно производил платежи по кредитному договору, не является основанием для увеличения его доли в праве собственности на квартиру. Денежные средства, выплаченные супругами в период брака, считаются их совместной собственностью», — объяснила Данильченко.
Эксперт уточнила, что, в соответствии со ст. 56 Гражданского процессуального кодекса РФ каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих требований либо возражений.
«Исходя из предусмотренной положениями семейного законодательства презумпции совместной собственности супругов на имущество, приобретенное в период брака, обязанность доказывания факта выплаты кредита только одним из супругов за счет личных денежных средств, возлагается на этого супруга», — добавила адвокат.
Ранее, 16 февраля, Данильченко рассказала «Известиям», что, согласно семейному законодательству, общие долги супругов распределяются между ними пропорционально присужденным им долям в общем имуществе. По ее словам, супруги имеют право распределять такие долги как в рамках брачного союза, так и после его прекращения, будь то независимо от процедуры раздела совместно нажитого имущества или в рамках этой процедуры.