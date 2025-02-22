Адвокат рассказала о способах раздела ипотечной квартиры при разводе

«Один из самых частых вопросов — это то, как суд поделит квартиру, если в первоначальный взнос вкладывались оба супруга, но в дальнейшем выплаты производил только один из них? Следует отметить, что тот факт, что супруг в период брака самостоятельно производил платежи по кредитному договору, не является основанием для увеличения его доли в праве собственности на квартиру. Денежные средства, выплаченные супругами в период брака, считаются их совместной собственностью», — объяснила Данильченко.