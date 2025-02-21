WB и Avito выступили против регистрации продавцов на «Госуслугах»

Причем 40% продавцов в этом случае перейдут на другие каналы продаж (соцсети, мессенджеры), что крайне негативно отразится на безопасности их самих и их персональных данных, указывает представитель Avito со ссылкой на данные опроса ВЦИОМа. «Мы инвестируем в безопасность нашей платформы и нашего встроенного мессенджера, а предлагаемая мера будет выдавливать пользователей из безопасной среды в неконтролируемую зону иностранных мессенджеров», — указал он. По мнению представителя Avito, более эффективным решением для достижения целей законопроекта могло бы стать внедрение обязательной верификации бизнеса и пользователей, которые имеют признаки недобросовестного поведения. По оценке Avito, аккаунт на «Госуслугах» имеют менее 50% субъектов малого и среднего предпринимательства, поэтому целесообразно предоставить для них возможность проходить верификацию альтернативными способами, например через банковские ID и реквизиты, что имеет более высокую степень защиты для бизнеса.