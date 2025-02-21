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Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов

ВАШИНГТОН, 21 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что страны БРИКС якобы отказались от планов создать альтернативу доллару в расчетах после угрозы Вашингтона ввести 150%-ные пошлины и прекратить с ними торговлю.

Источник: AP 2024

«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался», — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.

По его словам, страны БРИКС «хотели создать новую валюту», возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США «они передумали».

«Они сразу замолчали. Я не знаю, что с ними случилось, но с тех пор мы о БРИКС больше не слышали,» — утверждает он.

Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.