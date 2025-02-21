Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов

«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался», — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.