Трамп объяснил, зачем пригрозил странам БРИКС пошлинами в 150 процентов

«Когда я пришел, я сказал: любая страна БРИКС, которая даже заикнется о подрыве доллара, получит пошлины в размере 150% и мы не будем с ними торговать. И БРИКС просто рассыпался», — заявил Трамп, выступая на встрече с губернаторами-республиканцами.
По его словам, страны БРИКС «хотели создать новую валюту», возможно, использовать китайский юань, но после угрозы США «они передумали».
«Они сразу замолчали. Я не знаю, что с ними случилось, но с тех пор мы о БРИКС больше не слышали,» — утверждает он.
Ранее сообщалось, что страны БРИКС обсуждали возможность расширения расчетов в национальных валютах и создания общей валюты в рамках блока, однако окончательных решений по этому вопросу не принималось.
БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР, с начала 2024 года к группе присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Россия с 1 января занимает пост председателя организации.