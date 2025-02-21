Суд арестовал активы одного из крупнейших производителей свинца

По состоянию на конец 2023 года акционерами «Дальполиметалла», согласно пояснениям к бухгалтерской отчетности компании, выступали кипрские Mimoro Constructions Ltd (16,5%), Wanester Management Limited (16,5%) и Chanam Limited (67%). Последняя, как сказано в отчетности, с марта 2024 года перерегистрировалась в России на острове Русский. Другая информация о бенефициарах компании не раскрывалась. Но в 2024 году губернатор Приморского края Олег Кожемяко подтверждал, что в составе владельцев предприятия есть иностранцы. «Мы тем инвесторам так называемым, или учредителям, или хозяевам, которые находятся за рубежом, не можем оказывать меры поддержки, потому что у компании в составе учредителей находится иностранец из недружественного государства», — говорил тогда он. Кожемяко также не исключал, что с «Дальполиметаллом» может произойти «то же самое, что и с Дальнегорским ГОКом», который был возвращен в государственную собственность.