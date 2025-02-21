СПБ Биржа увеличит время проведения торгов в выходные дни

СПБ Биржа (SPBE) с 22 февраля 2025 года расширит время проведения торгов российскими ценными бумагами по субботам и воскресеньям до 23:50 мск. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.
Ранее в выходные дни инвесторы заключали сделки с 10:00 до 19:00 мск. Решение об увеличении времени торговой сессии было принято в ответ на запросы участников торгов и их клиентов, сообщила СПБ Биржа.
В пятницу, 21 февраля, СПБ Биржа расширила количество акций, доступных инвесторам на торгах в выходные. Список торгуемых российских бумаг был увеличен на 16 акций. Среди новых эмитентов Мосбиржа, «Роснефть», «Совкомфлот», «Аэрофлот», «Русал» и «ИКС 5». В результате всего на торгах в выходные дни инвесторам на СПБ Бирже будут доступны 54 российские бумаги.
Биржевые торги в выходные стартовали на СПБ Бирже в феврале 2025 года. Первый раз они прошли в субботу и воскресенье, 1 и 2 февраля. Торги в субботу и воскресенье представляют собой утреннюю дополнительную торговую сессию торгового дня понедельника, поэтому расчеты по заключенным в выходные дни сделкам осуществляются во вторник (Т+1).
Торги в выходные позволяют инвесторам корректировать свои инвестиционные портфели и оперативно реагировать на новости, отмечал генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков. В компании также уточнили, что торги по субботам и воскресеньям проводятся с обязательным присутствием маркетмейкеров для обеспечения ликвидности по каждой ценной бумаге.
Диапазон ценовых движений по ценным бумагам, доступным на торгах в субботу и воскресенье, существенно сужен по сравнению с будними днями. Это сделано для снижения рисков с целью защиты инвесторов от значительных ценовых колебаний. До 1 мая 2025 года жесткие границы колебания цен по субботам и воскресеньям не будут выходить за границы +/-3% от последней текущей цены, которая рассчитывается по итогам последнего буднего торгового дня перед выходными, но границы могут быть изменены по согласованию с ЦБ.
Московская биржа также планирует запустить торги в выходные до конца второго квартала. Она обеспечит техническую готовность к проведению торгов в выходные дни на фондовом рынке уже в марте в экспериментальном режиме, сообщала площадка. Ожидается, что на старте торгов инвесторам будут доступны только наиболее ликвидные акции. Решение о сроках запуска торгов в выходные биржа будет принимать отдельно.