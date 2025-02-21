Рынок акций, «ВСМПО-Ависма» и укрепление рубля: дайджест

С начала года на российском рынке преобладают позитивные настроения, однако риски просадки к отметке 3130−3150 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему сохраняются, так как рынку нужно снять накопившуюся перекупленность после роста индекса на 42% за два месяца, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Но он добавил, что среднесрочно восходящий тренд на рынке акций России остается в силе, следующая цель по индексу находится на уровне 3520 пунктов.