Рынок акций, «ВСМПО-Ависма» и укрепление рубля: дайджест

Индекс Мосбиржи
Рынок акций в четверг, 20 февраля, первую часть сессии показывал боковую динамику. Во второй половине дня наблюдался небольшой рост, на максимуме индекс Мосбиржи поднимался до 3325,5 пункта. Однако к концу рост замедлился. Основная торговая сессия на российском рынке завершилась в плюсе. По итогам основных торгов индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 0,67%, до 3292,62 пункта, индекс РТС — на 2,85%, до 1171,89 пункта.
На вечерней сессии боковая динамика на рынке продолжилась. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на утренней и вечерней сессиях, снизился на 0,06% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня — до уровня 3296,19 пункта.
На утренних торгах в пятницу, 21 февраля, индекс IMOEX2 показывал рост на 0,03% — до уровня 3297,18,39 пункта по состоянию на 08:43 мск.
Обороты торгов на бирже продолжили снижаться и в ближайшее время торговая активность может еще больше сократиться, если не будет появляться новых важных новостей, касающихся геополитики, полагают в «Альфа-Инвестициях». Остановка роста акций экспортеров и сырьевых компаний из-за крепкого рубля ограничивает подъем всего индекса Мосбиржи, сообщил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиции» Василий Карпунин. В ближайшей перспективе индекс может находиться в рамках боковика 3200−3360 пунктов.
Инвесторы в целом сохраняют осторожность, хотя и не проявляют тенденции к масштабной фиксации прибыли, надеясь в том числе на позитивные геополитически сдвиги, указала аналитик инвесткомпании «Велес Капитал» Елена Кожухова. Отечественные компании начинают активно отчитываться по итогам всего 2024 года и рекомендовать дивиденды, которые могут выступить одним из дополнительных драйверов покупок акций.
С начала года на российском рынке преобладают позитивные настроения, однако риски просадки к отметке 3130−3150 пунктов по индексу Мосбиржи по-прежнему сохраняются, так как рынку нужно снять накопившуюся перекупленность после роста индекса на 42% за два месяца, считает эксперт «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев. Но он добавил, что среднесрочно восходящий тренд на рынке акций России остается в силе, следующая цель по индексу находится на уровне 3520 пунктов.
Акции «ВСМПО-Ависма»
По итогам торгов в четверг акции «ВСМПО-Ависма» подорожали на 17,37%, до ₽42 020, став одним из лидеров роста на российском рынке. На утренней сессии бумаги не торгуются.
«Взлет произошел на фоне слухов, что Boeing может разрешить поставки в РФ (официальных подтверждений не было). Кроме того, для бумаг в целом позитивен сценарий политической разрядки, так как ключевой фокус компании — это экспорт титана», — отметил руководитель направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василий Карпунин.
Но, по его мнению, для долгосрочных вложений акции не подходят, так как движения выглядят чрезмерно спекулятивными, а текущая фундаментальная оценка крайне высокая. Эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер предупредил, что бумаги выросли в два раза за несколько недель и есть риск коррекции.
Рубль
Курс юаня на торгах в четверг потерял 2,74% и в моменте к концу торгов достиг отметки ₽12 впервые с сентября 2024 года. Утром в пятницу доллар на межбанковском рынке снизился в моменте на 1,24%, до ₽87,58. На 21 февраля ЦБ установил курс доллара на уровне ₽88,51 (на ₽1,92 ниже уровня предыдущего дня).
Управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов считает, что кроме позитивного новостного фона, подпитывающего спекулятивные продажи иностранной валюты, технически к укреплению рубля располагают подготовка экспортеров к налоговым выплатам и сезонно ограниченный импорт.
Впрочем, старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк обращает внимание, что такие фундаментальные факторы, как объемы экспорта и импорта, притоки и оттоки капитала, пока не менялись. «Поэтому к масштабному укреплению рубля, вероятно, следует относиться как ко временному отклонению от фундаментально обоснованных уровней», — уверена Ващелюк.
По мнению руководителя направления информационно-аналитического контента «Альфа-Инвестиций» Василия Карпунина, кроме геополитических факторов, значимых причин для дальнейшего укрепления рубля нет.
Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова ориентирами для курса доллара на торгах 21 февраля назвала диапазон ₽87,5−89, для курса евро — ₽91−93, а для юаня — ₽11,9−12,5.
В ПСБ тем временем снизили прогноз на конец года с ₽107,7 до ₽98,5 за доллар. В альтернативном сценарии аналитиков, который предполагает улучшение отношений между Россией и США и приток капитала в РФ, курс доллара может продолжить снижаться в район ₽70−80.
Курсы валют
Публикуем наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:30 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК.
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить доллары можно по ₽91,59, продать — по ₽91,01;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽92, продать — по ₽91.
Самые дешевые евро:
- Камкомбанк (ст. м. «Тверская»): купить евро можно по ₽97,58, продать — по ₽96,91;
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽97,85, продать — по ₽96,3.
Самые дешевые юани:
- Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽12,85, продать — по ₽12,4;
- Т-Банк (адреса банкоматов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽12,87, продать — по ₽11,18.
Корпоративные события
«Распадская»: Финансовые результаты по МСФО за второе полугодие 2024 года.
Другие важные события
Германия: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, февраль — 11:30 мск.
Еврозона: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, февраль — 12:00 мск.
Великобритания: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг, февраль — 12:30 мск.
США: индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг Markit, февраль — 17:45 мск.
США: продажи домов на вторичном рынке, январь — 18:00 мск.
США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана, февраль — 18:00 мск.
США: число активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 3292,62 (+0,67%).
Индекс РТС: 1171,89 (+2,85%).
S&P 500: 6117,52 (-0,43%).
Dow Jones Industrial Average: 44176,65 (-1,01%).
NASDAQ Composite: 19962,36 (-0,47%).