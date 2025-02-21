Путин заявил о стимулирующей роли санкций для экономики РФ

Как отметил российский лидер, в результате отечественные находки зачастую оказываются эффективнее зарубежных аналогов.
«Внешние проблемы, санкции при всех вызовах и сложностях для нас сыграли важную стимулирующую роль. Российские компании теперь всë чаще обращаются к нашим ученым и такую помощь получают. Причем отечественные решения часто оказываются эффективнее зарубежных», — указал президент.
Для того чтобы обеспечить современную правовую основу для кооперации исследователей и квалифицированных заказчиков принят закон о технологической политике. Он вступит в силу летом текущего года.
«Вместе с бизнесом нам нужно нарастить финансирование науки до 2% ВВП. Крайне важно направить все дополнительные ресурсы на поддержку именно перспективных, прорывных направлений научно-технологического развития», — добавил Путин.
Министерства иностранных дел стран G7 15 февраля приняли коммюнике по теме введения новых санкций против России. Рестрикции связали с переговорами по урегулированию украинского конфликта. Глава МИД РФ Сергей Лавров обратил внимание, что страны Европы готовят новые санкции на фоне тяжелого положения собственной экономики.
До этого, 12 февраля, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что опыт российского «экономического чуда» в условиях санкций войдет в мировые учебники экономики. Она отметила, что темпы роста российской экономики по итогам 2024 года оказались выше мирового уровня, и назвала такой результат огромным достижением в текущих условиях.