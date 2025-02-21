Путин заявил о стимулирующей роли санкций для экономики РФ

До этого, 12 февраля, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко заявила, что опыт российского «экономического чуда» в условиях санкций войдет в мировые учебники экономики. Она отметила, что темпы роста российской экономики по итогам 2024 года оказались выше мирового уровня, и назвала такой результат огромным достижением в текущих условиях.