Приставы запретили Домодедово платить купоны и погашать облигации

Отдел по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России наложил арест и запретил эмитенту «Домодедово Фьюел Фасилитис» выплату доходов по ценным бумагам и их погашение, сообщили в Ассоциации владельцев облигаций (АВО).
«Учитывая, что ранее по заявлению АВО суд снял запрет на проведение платежей по облигационным выпускам эмитента торгуемым на Московской бирже и размещенным по российскому праву, наложение ареста на них со стороны ФССП вызывает серьезную обеспокоенность среди владельцев облигаций», — прокомментировали в Ассоциации.
В четверг, 20 февраля, стало известно, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) отозвало кредитный рейтинг DME Limited на уровне BBB+ (RU), прогноз «Стабильный», а также кредитные рейтинги на уровне BBB+ (RU), присвоенные выпускам облигаций ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис», по инициативе самой компании.
В связи с отзывом кредитного рейтинга у держателей облигаций появилось право требовать досрочного погашения обоих выпусков облигаций компании. «В соответствии с публичной безотзывной офертой, выданной эмитентом и DME Limited LLC, отзыв российским рейтинговым агентством кредитного рейтинга DME Limited является условием акцепта оферты (основанием приобретения как этот термин определен в оферте)», — сообщил представитель владельцев облигаций компании, ООО «Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез».
Однако, в связи с арестом ФССП, в случае наступления срока платежа или погашения ценных бумаг эмитент должен будет хранить указанные денежные средства до отмены постановления об их аресте. «Это значит, что держатели облигаций не смогут получить купоны в обещанные даты платежа по бумагам, а также выплату тела облигации в конце ее срока, если арест не снимут к этой дате», — пояснили в Т-Инвестициях.
Ранее Арбитражный суд Московской области смягчил обеспечительные меры в отношении аэропорта Домодедово, в результате чего ООО «ДФФ» («Домодедово Фьюэл Фасилитис») получило возможность выплатить купонный доход держателям его облигаций. В обращении у ООО «ДФФ» находятся два выпуска: замещающие облигации серии ЗО28 и облигации с фиксированным купоном серии 002Р-01.
«Решение ФССП идет вразрез с предыдущим решением суда. Судебное заседание по апелляции генпрокуратуры, в рамках которой истец просит заморозить все выплаты со стороны эмитента, назначено на 17 марта», — добавили в Т-Инвестициях.
Обеспечительные меры были наложены с целью пресечь вывод активов из группы. Ходатайство было подано Ассоциацией владельцев облигаций (АВО), ранее писали «Ведомости». Согласно законодательству, третьи лица вправе обжаловать судебный акт в части, касающейся их прав и обязанностей. Аналогичное ходатайство подал и сам эмитент.
В Ассоциации владельцев облигаций сообщили «РБК Инвестициям», что суд отменил обеспечительные меры о наложении ареста на все движимое, недвижимое и иное имущество ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис» в части запрета на проведение платежей по обоим облигационным выпускам ООО «Домодедово Фьюэл Фасилитис»:
выпуск 002Р-01 RU000A105MP6.
замещающие облигации ЗО28 RU000A108Y11.
В рамках этой отмены владельцы облигаций смогли получить купон по рублевому выпуску облигаций в начале февраля.
Котировки замещающих облигаций серии ЗО28, по данным Московской биржи, находились в диапазоне 62,0000%-65,0771% от номинала, по состоянию на 16:50 мск 21 февраля. Доходность к погашению — на уровне 25,32%.
Цены на облигации рублевого выпуска 002Р-01, по данным Московской биржи, на фоне новостей об аресте снизились на 1,12%, до ₽881,2, по состоянию на 16:50 мск. Доходность к погашению — на уровне 33,62%. Ближайшая выплата купона по данной бумаге должна состояться 16 июня 2025 года.
Ранее Генеральная прокуратура подала в Арбитражный суд Московской области иск к компаниям группы «Домодедово» и юридическим лицам, связанным с аэропортом. Ведомство указывало, что структуры Домодедово оказались под контролем резидентов иностранных государств — Дмитрия Каменщика (Турция, ОАЭ) и Валерия Когана (Израиль). В этом случае бизнесмены при совершении сделок с активами Домодедово должны были получить контроль над российским стратегическим активом только при наличии решения правительственной комиссии, за получением которого ответчики не обращались.
«Домодедово Фьюэл Фасилитис» — дочерняя компания «ДМЕ Холдинг» и крупнейший оператор по заправке воздушных судов в России и СНГ. Основные направления деятельности компании — реализация горюче-смазочных материалов (ГСМ), а также обеспечение бесперебойной и безопасной заправки воздушных судов кондиционными авиационными ГСМ в соответствии с российскими и международными стандартами.