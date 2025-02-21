Приставы запретили Домодедово платить купоны и погашать облигации

Однако, в связи с арестом ФССП, в случае наступления срока платежа или погашения ценных бумаг эмитент должен будет хранить указанные денежные средства до отмены постановления об их аресте. «Это значит, что держатели облигаций не смогут получить купоны в обещанные даты платежа по бумагам, а также выплату тела облигации в конце ее срока, если арест не снимут к этой дате», — пояснили в Т-Инвестициях.