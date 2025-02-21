Предлагаемые в логистике зарплаты выросли на 20% за год

Курьеры, водители и руководители отдела логистики также вошли в тройку специальностей по размеру предлагаемой зарплаты. Немногим меньше в начале года предлагали машинистам электропоездов и авиатранспорта (134 тыс. рублей; +7% год к году). Зарплаты начальников складов составляли 90,4 тыс. рублей (+14% год к году), менеджеров по логистике и ВЭД — 86,9 тыс. рублей (+15% год к году), упаковщиков, комплектовщиков — 76,6 тыс. рублей (+16% год к году), кладовщиков — 70,6 тыс. рублей (+16% год к году), диспетчеров — 57,9 тыс. рублей (+16% год к году).