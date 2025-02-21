Предлагаемые в логистике зарплаты выросли на 20% за год

В январе медианная ожидаемая зарплата в сфере логистики выросла на 14% год к году, до 80 тыс. рублей. При этом медианная предлагаемая зарплата выросла на 20%, до 112 тыс. рублей.
Предложения по зарплатам в начале года превзошли ожидания обладателей шести логистических специальностей из девяти. Курьерам предлагали почти в 2,5 раза больше сумм, на которые они рассчитывали (медианная ожидаемая зарплата курьеров в январе составляла 60 тыс. рублей, на 86 тыс. меньше фактической). Водителям предлагали в полтора раза больше (+44 тыс. рублей к ожидаемым 93 тыс. рублей). Машинистам — на треть больше ожидаемых 101 тыс. рублей Упаковщикам, комплектовщикам — на 29% больше (их ожидаемые зарплаты составляли 60 тыс. рублей).
Зарплаты обладателей восьми логистических специальностей из девяти росли двузначными темпами. В тройку лидеров по приросту зарплат в январе традиционно вошли курьеры и водители, заняв второе и третье места соответственно и уступив только руководителям отдела логистики. Последним предлагали на треть больше, чем в январе прошлого года (+33%, 135 тыс. рублей), курьерам — почти на треть больше (+30% год к году, 146 тыс. рублей), водителям — на 28% (137 тыс. рублей).
Курьеры, водители и руководители отдела логистики также вошли в тройку специальностей по размеру предлагаемой зарплаты. Немногим меньше в начале года предлагали машинистам электропоездов и авиатранспорта (134 тыс. рублей; +7% год к году). Зарплаты начальников складов составляли 90,4 тыс. рублей (+14% год к году), менеджеров по логистике и ВЭД — 86,9 тыс. рублей (+15% год к году), упаковщиков, комплектовщиков — 76,6 тыс. рублей (+16% год к году), кладовщиков — 70,6 тыс. рублей (+16% год к году), диспетчеров — 57,9 тыс. рублей (+16% год к году).
Ранее, 15 января, сообщалось, что каждый третий опрошенный россиянин (28%) запланировал сменить место работы в 2025 году. Об этом говорится в результатах исследования Русской школы управления. Среди наиболее частых причин такого решения названы низкая зарплата (так ответили 47% опрошенных), отсутствие возможностей для профессионального роста (45%), отсутствие карьерных перспектив (39%).